En la noche de este jueves 16 de octubre, la firma Folmer inauguró oficialmente su nuevo centro de distribución y atención al cliente de Case IH, ubicado estratégicamente en la intersección de las rutas nacionales 12 y 131, a pocos metros del acceso a la ciudad.

Con esta apertura, la empresa crespense consolida su vínculo con la reconocida marca de maquinaria agrícola Case IH, a la que representa desde hace dos años, y refuerza su compromiso con el desarrollo de la producción regional y la industria nacional.

Cabe destacar que Case IH cuenta con planta industrial en Ferreyra, Córdoba, donde se fabrican equipos con alto valor agregado nacional. La marca mantiene una política de cobertura integral de las principales demandas del país con tecnología producida en Argentina, mientras que los mercados de nicho son abastecidos mediante importaciones específicas.

Una inauguración con proyección nacional

Tras el corte simbólico de cintas, Pablo Folmer, gerente de la empresa, y Sergio Vera, Commercial Director de Case IH Argentina, ofrecieron una conferencia de prensa donde compartieron los detalles del proyecto y los desafíos de esta nueva etapa conjunta.

Las instalaciones fueron desarrolladas bajo el concepto “New Gen Partners”, la nueva identidad de diseño y servicios de Case IH para sus agentes de venta y posventa. Durante el acto, también participaron integrantes de Case IH Argentina, junto a representantes locales, y medios de comunicación.

“Es un momento trascendental para Folmer como empresa”, expresó Pablo Folmer en su mensaje de bienvenida. “Estamos muy orgullosos de poder recibirlos en esta nueva casa y agradecidos a Case IH por confiar en nosotros para representar la marca en nuestra provincia. Crespo es un centro productivo clave de Entre Ríos, y creemos que esta ubicación estratégica nos permitirá seguir creciendo cerca de nuestros clientes”, señaló.

El empresario destacó que el nuevo centro cuenta con un amplio depósito de repuestos, taller de servicio técnico especializado y un centro de monitoreo remoto (control room) desde donde se realiza el seguimiento en tiempo real de la actividad de las máquinas en el campo, brindando asistencia técnica y asesoramiento agronómico inmediato.

“Contamos con personal altamente capacitado por Case IH y con la experiencia de años en maquinaria agrícola. Además, ofrecemos asesoramiento comercial, financiero y en comercialización de usados, con la misma confianza que nuestros clientes depositan en Folmer desde hace décadas”, añadió.

Un concesionario modelo para Entre Ríos

Por su parte, Sergio Vera destacó el significado que tiene para la marca esta nueva apertura:

“Hoy no solo inauguramos una concesionaria, sino que marcamos un hito. En menos de dos años de trabajo conjunto, Folmer ha demostrado excelencia en atención al cliente y posventa, alcanzando los más altos estándares nacionales. La postventa es fundamental para nosotros, y Folmer representa a Case IH de la mejor manera, con compromiso, cercanía y profesionalismo”, afirmó.

Vera subrayó además la inversión y la estética del nuevo edificio, que calificó como “uno de los concesionarios más completos y modernos del país, pensado para ofrecer todos los servicios que el productor necesita”.

Una apuesta al desarrollo local

El predio, de cuatro hectáreas, fue diseñado para acompañar el crecimiento de la empresa y mejorar la operatividad logística. Folmer agradeció especialmente la colaboración de la Municipalidad de Crespo, que facilitó la apertura de un acceso interno para el tránsito del personal y los servicios sin necesidad de utilizar la ruta principal.