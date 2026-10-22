Catorce instituciones de Crespo participarán de la segunda edición del Concurso de Pollo al Disco Solidario, una propuesta que combina gastronomía, participación comunitaria y apoyo económico a proyectos locales, en el marco de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura.

El certamen se desarrollará el domingo 8 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00, en el predio ferial de la fiesta. Cada equipo representará a una institución de la ciudad y competirá con un proyecto presentado al momento de la inscripción, que deberá ser beneficiado con los fondos obtenidos.

En total, habrá $20 millones en premios, que deberán destinarse a financiar las iniciativas propuestas por las entidades participantes.

Cómo se distribuirán los $20 millones

La premiación contempla dos categorías: el resultado gastronómico y la participación del público en las redes sociales oficiales de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Por la elaboración del plato se distribuirán $18 millones:

Primer premio: $10 millones.

$10 millones. Segundo premio: $6 millones.

$6 millones. Tercer premio: $2 millones.

Los otros $2 millones se repartirán entre las instituciones que obtengan más “Me gusta” en las publicaciones de Facebook e Instagram de la Fiesta Nacional de la Avicultura:

Primer puesto: $1 millón.

$1 millón. Segundo puesto: $600.000.

$600.000. Tercer puesto: $400.000.

Las votaciones están habilitadas desde el martes 20 de octubre. Para acompañar a los equipos, el público puede ingresar a los enlaces de sus respectivas publicaciones y dejar su “Me gusta”.

Los 14 equipos y los proyectos que representan

Las instituciones participantes buscarán obtener recursos para concretar mejoras edilicias, adquirir equipamiento, fortalecer actividades educativas y deportivas y desarrollar iniciativas comunitarias.

1. Escuela Secundaria N.º 60 “Bicentenario”

Proyecto: Fortalecimiento del Laboratorio de Programación y Robótica.

Asesoras: María de los Ángeles Torres y Oriana Torres.

2. Centro de Educación Física N.º 38 de Crespo

Proyecto: Mejoras en la cancha y equipamiento para softbol.

Asesoras: Maia Trembecki y Roxana Toledano.

3. Congregación Evangélica de Crespo

Proyecto: Trabajos y mejoras en el Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital.

Asesoras: Alicia Pastelera y Marcela Oliverio.

4. Bomberos Voluntarios Crespo

El equipo Kuality, de la Estudiantina 2026, representará a la institución.

Proyecto: Recaudar fondos para costear una nueva autobomba equipada con una escalera mecánica.

Asesores: Julio Almada y Claudia Prediger.

5. Centro de Jubilados Nacionales de Crespo

Proyecto: “X un Premio, X un Sueño, Un espacio digno para nuestros abuelos”.

Asesoras: María de los Ángeles Torres y Oriana Torres.

6. Escuela N.º 187 NINA “Argentina Soberana”

Proyecto: Mejoras edilicias en la institución.

Asesoras: Maia Trembecki y Roxana Toledano.

7. Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N.º 33 “Dr. Alberto M. Nusimovich”

Proyecto: Adquisición de equipamiento tecnológico y educativo.

Asesoras: Eugenia Gareis y Claudia Prediger.

8. Parroquia San José de Crespo

Proyecto: Mejoras en el salón parroquial.

Asesoras: Eugenia Gareis y Oriana Torres.

9. Sociedad Italiana

Participará con el grupo The Meeting, de la Estudiantina 2026.

Proyecto: Mejoras edilicias en la sede de la institución.

Asesoras: Maia Trembecki y Roxana Toledano.

10. Liga de Caballeros Luteranos

Proyecto: Mejoras edilicias.

Asesores: Julio Almada y Claudia Prediger.

11. EPNM y Superior N.º 35 Técnica “Gral. Don José de San Martín”

Proyecto: Mejoras edilicias y ampliación del Taller de Carpintería.

Asesora: Eugenia Gareis.

12. Instituto Comercial Crespo D-33

Proyecto: Adquisición de tecnología y equipamiento institucional.

Asesoras: Alicia Pastelera y Marcela Oliverio.

13. Parque Evangélico Los Paraísos

Proyecto: “La piscina de los niños”.

Asesores: Julio Almada y Claudia Prediger.

14. Asociación Civil Crespo te Abraza

Proyecto: “Comidas que Abrazan”, espacios comunitarios de prevención y promoción de la salud mental y las adicciones.

Asesoras: Alicia Pastelera y Marcela Oliverio.

Cocina, solidaridad y participación comunitaria

Al igual que en la edición anterior, cocineros destacados de Crespo colaborarán con los equipos participantes mediante asesoramiento gastronómico.

La propuesta busca que la competencia culinaria se traduzca en beneficios concretos para las instituciones locales. Así, cada plato tendrá un objetivo solidario: obtener recursos para proyectos que contribuyan al desarrollo educativo, deportivo, social y comunitario de Crespo.

El público también tendrá un papel importante, ya que sus votos en las redes sociales permitirán distribuir una parte de los premios y acompañar las iniciativas de las entidades participantes.