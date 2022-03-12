Paraná (AIM).- Desde las 17:00 a 21:00, con entrada libre y gratuita, en Gualeguaychú 171, en Centro Cultural La Hendija, se llevará a cabo este 12 de marzo una nueva edición de la feria de libros únicos y editoriales autogestivas de la capital entrerriana.

“Está bueno que la gente pueda visitar, acercarse y conocer a quienes todavía no conoce a los autores y autoras de la región”, dijo Laura Martinch, de Editorial La Hendija, para invitar a la actividad.

Este sábado vuelve “Fluye”, la feria de las editoriales independientes de la ciudad. En encuentro surgió “en 2018 con el objetivo de materializar una propuesta conjunta que permitiera un intercambio directo con los lectores con el púbico interesados para dar a conocer los diversos proyectos autogestivos e independientes de la ciudad”, contó Ana Clara de Saltacharco Libros, quien participa junto con los anfitriones de La Hendija, Abrazo Ediciones, La Ventana Ediciones, Ana Editorial, Librería La Ventana, Gedeon Libros, Chana, La Maraña Libros y Revistas y Azogue Libros.

La emprededora señaló que “desde el principio la feria se ha armado de forma cooperativa, buscando lugares accesibles para todos, incorporando lecturas, presentaciones de libros, y estamos atravesadas por las políticas de la diversidad, de ofrecer una variedad de títulos que el lector no encuentra en todos lados, a los que el lector tienen derecho, y los productores culturales queremos hacer llegar e intercambiar. La idea es darle lugar a estos títulos que no circulan masivamente y también hacer llegar la producción cultural que está floreciendo bellamente en Paraná y vale la pena conocer”.

Por su parte, Martincich reiteró la invitación apuntando que van a “participar distintas editoriales, una propuesta variada en cuanto a títulos y producción editorial, que está bueno que la gente pueda visitar, acercarse y conocer a quienes todavía no conoce a los autores y autoras de la región”. Además, a las 19 habrá un espectáculo de música y lectura sorpresa.