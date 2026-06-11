Apenas caía la tarde en el extenso Valle de Punilla, Fito Páez, subió al Escenario Sur para brindar uno de los mejores shows en su histora de Cosquín Rock.

Arrancó con “Vamos a lograrlo”, “El chico de tapa”, una bellísima versión de “Al lado del camino”, “11 y 6”. Y siguió con los grandes hits como “Tu vida mi vida”, “El amor después del amor”, “Circo Beat” y “Ciudad de pobres corazones”.

Fue más de una hora de un show energético en pleno atardecer, pero también cargado de emociones. El reencuentro con el público de Cosquín tuvo momentos conmovedores. “¡Vamos que hoy canta Carlitos!”, dijo el rosarino en alusión a su colega la Mona Jiménez el encargado de cerrar la edición 2022 del festival más federal del país.

Con un privilegiado coro, Fito ensayó durante su recital momentos inolvidables como cuando interpretó “Brillante sobre el mic” iluminada sólo con las linternas de los celulares.

Durante una de las mejores presentaciones que tuvo durante las dos décadas del festival, recordó a Charly García y Luis Alberto Spinetta y se cambió su vestuario por una remera que le regalaron desde el público que llevaba la imagen de ambos músicos.

Fue una tarde inolvidable para Fito, para sus músicos, pero ante todo para un público ávido de reencontrarse con sus grandes artistas. Pasó por Cosquín Rock dejando un halo de luz rockero sobre el Valle de Punilla.

El concierto viene de la mano de un año brillante en su carrera luego de haber sido premiado LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD 2021 (a la Excelencia Musical) otorgado por la academia latina de la grabación®, en la 22º Entrega Anual del Latin GRAMMY®.

En las próximas semanas se dará a conocer su nuevo álbum ¨Futurología Arlt¨, la segunda parte de su trilogía Los Años Salvajes. Un trabajo mayormente instrumental grabado por Paez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa.

El tercer álbum, The Golden Light, también incluye canciones inéditas, pero grabadas por Fito solo, con su piano y verá la luz en abril.