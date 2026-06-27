Nogoyá.– Tras un año de idas y vueltas, el Concejo Deliberante local sancionó la ordenanza que crea formalmente el programa de Mediación Comunitaria, una nueva herramienta de política pública orientada a que los ciudadanos puedan canalizar y dirimir controversias vecinales habituales a través de la palabra y el consenso, evitando de este modo el inicio de costosos y prolongados litigios en los tribunales ordinarios. La iniciativa legislativa pertenece a la concejal Valeria Rodríguez, quien expuso los lineamientos de la norma tras su aprobación en el recinto legislativo.

El propósito del programa radica en la institucionalización de la figura del mediador comunitario, un tercero de carácter neutral designado por el Ejecutivo cuya tarea exclusiva consistirá en facilitar los canales de comunicación entre las partes en conflicto. El marco de aplicación de la normativa abarca disputas domésticas recurrentes como inconvenientes vinculados a mascotas, filtraciones o humedades estructurales en medianeras y ruidos molestos. La autora del proyecto remarcó que el servicio técnico será de acceso voluntario y absolutamente gratuito para la comunidad, prescindiendo de la exigencia de contar con patrocinio letrado, e incorporando la posibilidad de que el propio municipio intervenga como parte en caso de diferendos entre los particulares y el Estado local.

La ordenanza también aclara que el mediador carecerá de facultades de decisión, por lo que no impondrá conductas ni dictará fallos obligatorios, limitándose a coordinar el ámbito de diálogo para que sean los propios vecinos quienes redacten las cláusulas de los acuerdos mutuos. En materia económica, el proyecto —que debió ser reformulado tras una primera presentación efectuada el año pasado— incluyó modificaciones específicas para neutralizar el impacto presupuestario sobre las arcas municipales. En tal sentido, se determinó que los mediadores no requerirán poseer el título de abogados pero sí una formación específica en la materia, la cual podrá ser cubierta mediante la capacitación del personal de planta existente en la comuna o a través del diseño de convenios institucionales con colegios profesionales y centros especializados, garantizando de este modo una herramienta ágil en favor de la convivencia social de nuestro medio.