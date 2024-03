Nogoyá.- Daniel Koch dirigente justicialista, enrolado en el sector del Frente Renovador que a nivel nacional lidera Sergio Massa, por estas últimas horas dejó de pertenecer al distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, cargo que ocupaba desde el año 2020 luego de haber perdido la elección como candidato a intendente de Nogoyá.

Koch tras la derrota electoral de 2019, recorrió despachos tanto en provincia como en nación solicitando un reconocimiento por parte de la dirigencia política a la militancia ejercida en su ciudad natal. Fue así que llegó la designación que lo colocó como jefe del Distrito Nº 17 de Vialidad Nacional en la provincia de Entre Ríos, lugar que Koch supo hacer valer y le sirvió para recorrer municipios, comunas y juntas de gobierno, a quienes benefició con obras y aportes que llegaban desde nación.

La última elección nacional, Koch nuevamente apostó a Sergio Massa y encaró una aguerrida campaña, mucho más amplia que en 2019 ya que la labor en Vialidad le permitía moverse por toda la provincia y buscar adhesiones a la candidatura presidencial de su jefe político.

La derrota en nación y provincia, parecía en principio no ser un determinante para el puesto laboral y político que tenía Koch. Él mismo se encargó de decir que iba a continuar e incluso citó un diálogo que había mantenido con el gobernador Rogelio Frigerio, donde estaba el compromiso de intervenir para su permanencia en el cargo.

Pero el pasado 26 de marzo, la ola de despidos que impulsa el gobierno de Javier Milei alcanzó al organismo vial y Daniel Koch deja de pertenecer al mismo. En este punto vale aclarar que los despidos no existen en la administración pública, donde el empleado tiene estabilidad. Lo que hace el gobierno es no renovar los contratos que vencen por estos días, entre ellos hay cargos políticos como el de Koch.

“Al inicio de la gestión de Milei me dijeron que me quede y, en una consulta con el Gobernador (Rogelio Frigerio) me dijo que le interesaba que continuara”, sostuvo el ahora ex funcionario en medios provinciales al conocerse su baja.

Si bien el sabía que su desvinculación tarde o temprano llegaría, dijo no tener reclamos hacia el gobierno de Frigerio, anticipando que volverá a trabajar en su empresa constructora.

Más allá de su situación, el ex funcionario lamentó el despido de trabajadores, entre ellos gente muy capacitada como dos ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional.

En el PAMI también hubo bajas de contratados

En la oficina de Nogoyá, como en la de Lucas González, también fueron despedidos dos trabajadores. En nuestra ciudad, quien se desempeñaba como responsable de la dependencia, Iván Albornoz, dejó de pertenecer al organismo. Albornoz ocupaba ese lugar desde la anterior gestión, reconocido por su militancia en la agrupación 27 de Oktubre que en su momento estuvo bajo el frente de La Cámpora. Lo mismo sucedió con una trabajadora oriunda de Nogoyá que prestaba servicio en la oficina de Lucas González.

Se comenta por estas horas, que llegaría como responsable de la oficina de Nogoyá una joven de 27 años, reconocida militante de la campaña presidencial de Javier Milei.