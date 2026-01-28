La Jefatura Departamental Diamante informó que finalizó el operativo de búsqueda del joven acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, tras lograrse su aprehensión en la provincia de Santa Fe. Se trata de Luis Berón, de 22 años, quien era intensamente buscado luego del crimen de su padre, Luis Berón, de 53 años, ocurrido en la zona isleña del río Paraná.

Desde las primeras horas de este miércoles, la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo en la isla “Puesto el 3”, ubicada sobre el río Paraná en jurisdicción del departamento Diamante, con el objetivo de localizar al sospechoso, quien se encontraba prófugo tras ser sindicado como autor del hecho.

Las tareas incluyeron un exhaustivo rastrillaje terrestre en la extensa superficie de la isla, a cargo de personal de la Jefatura Departamental Diamante y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. Asimismo, se realizaron inspecciones desde embarcaciones y sobrevuelos con vehículos aéreos no tripulados (drones) pertenecientes a la Dirección General de Investigaciones. Las labores fueron dadas por concluidas pasado el mediodía, al descartarse la presencia del buscado en el lugar.

En paralelo, buzos de búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía de Entre Ríos efectuaron inmersiones en el río Paraná para intentar hallar el cuerpo de la víctima, que permanece desaparecido, aunque hasta el momento las tareas no arrojaron resultados positivos.

De manera simultánea, se establecieron comunicaciones con la Policía de la provincia de Santa Fe para ampliar la búsqueda en la margen opuesta del río. Estas gestiones dieron resultados favorables durante la tarde, cuando Luis Berón (22) fue capturado en la vía pública de la ciudad de San Lorenzo, mediante un operativo conjunto de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XVII de esa fuerza.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se informó que continúan las actuaciones judiciales correspondientes, incluyendo la recolección de elementos probatorios y las comunicaciones interjurisdiccionales. En tanto, las fuerzas de seguridad mantienen activas las acciones destinadas a lograr el hallazgo del cuerpo de la víctima, avanzando con diversas diligencias en la zona del hecho.