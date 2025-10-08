Este martes concluyó la audiencia de imputación formal e indagatoria de Gustavo Brondino, de 55 años, detenido en el marco de la investigación por la desaparición y femicidio de Daiana Magalí Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una zona rural de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos.

El acusado, oriundo de la misma localidad y conocido como “Pino”, enfrentó cargos por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. Tras ser formalmente imputado por la fiscal Emilce Reynoso, titular de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Brondino decidió abstenerse de declarar siguiendo las recomendaciones de su defensor. Durante la audiencia también trascendió que el hombre habría intentado quitarse la vida, aunque fue impedido por un tercero que logró desarmarlo.

Prisión preventiva por 90 días

La Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva para Brondino, quien permanece detenido desde el domingo pasado, cuando resistió un allanamiento en su propiedad utilizando armas de fuego. La medida fue adoptada mientras avanza la investigación por el crimen de Daiana Mendieta, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, con un disparo en la cabeza.

La fiscalía informó que se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia para confirmar oficialmente las causas del deceso y evaluar nuevas imputaciones. Según fuentes judiciales, existen múltiples elementos de prueba que podrían complicar la situación procesal del detenido.

El hallazgo y la conmoción en la comunidad

El cuerpo de Daiana Mendieta fue hallado tras más de tres días de intensos rastrillajes encabezados por la Policía de Entre Ríos. La joven había desaparecido el viernes por la noche, luego de salir de su domicilio. Su cadáver fue encontrado el martes siguiente, a 6,4 kilómetros de Gobernador Mansilla, en un paraje rural cercano al Club de Campo El Silencio y a unos 200 metros de la Ruta Nacional 12.

El cuerpo fue localizado dentro de un aljibe situado a escasos metros de una vivienda abandonada y en mal estado, sin signos de ocupación reciente. La zona, despoblada y de difícil acceso, se encuentra actualmente bajo resguardo policial mientras continúan las tareas periciales.