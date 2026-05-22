El acceso a la ciudad de General Ramírez, uno de los puntos estratégicos de conexión sobre la Ruta Nacional 12, fue readecuado tras la finalización de una serie de obras ejecutadas por el 17° Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, en articulación con el municipio local.

Según se informó oficialmente, la intervención tuvo como principal objetivo optimizar la transitabilidad y fortalecer las condiciones de seguridad vial para quienes circulan diariamente por este corredor, tanto vecinos de la localidad como transportistas, trabajadores y viajeros que utilizan la ruta como vía de conexión regional.

Las mejoras apuntan a consolidar un acceso más seguro, ordenado y funcional, en una zona de circulación permanente.

Obras para mejorar la infraestructura vial

Los trabajos contemplaron distintas intervenciones sobre el acceso y sectores complementarios de la traza.

Entre las tareas ejecutadas se incluyeron:

Movimiento de suelo

Compactación

Perfilado de banquinas

Colocación de alcantarillas

Rectificación de cunetas

Instalación de barandas de protección

Refuerzo del señalamiento vertical

Demarcación horizontal

Estas acciones permiten mejorar no sólo el estado estructural del acceso, sino también optimizar el escurrimiento del agua, reducir riesgos en días de lluvia y reforzar la visibilidad y orientación para conductores.

Seguridad vial y mejor circulación

Desde Vialidad Nacional señalaron que la readecuación responde a una política de intervención orientada a mantener en condiciones óptimas los corredores nacionales y garantizar mayor seguridad para los usuarios.

La mejora de banquinas, la instalación de alcantarillas y la corrección de cunetas son claves para prevenir deterioros prematuros de la calzada y mejorar la estabilidad del terreno.

A su vez, la nueva señalización vertical y la demarcación horizontal fortalecen la lectura del camino y la prevención de maniobras riesgosas.

En un acceso de alto tránsito como el de General Ramírez, estas obras buscan disminuir situaciones de riesgo y favorecer una circulación más fluida y segura.

Trabajo articulado con el municipio

Uno de los aspectos destacados de la intervención fue el trabajo coordinado entre Vialidad Nacional y el municipio de General Ramírez, una articulación que permitió avanzar en la ejecución de las tareas de adecuación y mantenimiento del acceso.

La colaboración entre organismos nacionales y gobiernos locales aparece como una herramienta clave para atender necesidades específicas de infraestructura vial en puntos estratégicos del territorio.

Una mejora clave para la conexión regional

La finalización de estas obras representa una mejora concreta para la conectividad de General Ramírez y para quienes transitan diariamente por la Ruta Nacional 12.

Más allá del impacto en la circulación, la intervención apunta a reforzar condiciones de seguridad, prevenir deterioros futuros y mejorar el ingreso a una de las localidades con fuerte movimiento productivo y urbano del departamento Diamante.