Finalistas se preparan para la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita
Luego de realizadas las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita, unos 120 jóvenes entrerrianos se encontrarán el 29 de septiembre en Villaguay. El programa que ya cuenta con más de 15 años de historia es impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Concluyeron las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita en distintas sedes de la Provincia, resultando finalistas:
Región I (Tala – Villaguay – Gualeguay y Nogoyá)
TEATRO UNIPERSONAL: Abigail Gómez – Mojones Sur
CUENTO SUB 18: Valentina Reichel- General Galarza
POESIA SUB 15: Eugenia Cisneros – Mojones Sur
TEATRO GRUPAL: Katia Carreiras, Luciana Albornoz, Sofia Wetzel – Gobernador Macia
DANZA INDIVIDUAL: Brisa Lescano – Gobernador Macia
VIDEO MINUTO SUB 15: Valentina Altamirano – Mojones Sur
VIDEO MINUTO SUB 18: María Striker– Gobernador Macia
FOTOGRAFÍA SUB 15: Cielo Careballo – Hernández
PINTURA/DIBUJO SUB 15: Tadeo Fernández Álvarez – Hernández
PINTURA/DIBUJO SUB 18: Juan Mendizábal – General Galarza
DANZA PAREJA SUB 15: Ernestina Bubillo, Miguel Martínez – Nogoyá
DANZA PAREJA SUB 18: Priscila Saravia, Lautaro Vergara – Aranguren
CANTO SOLISTA SUB 15: Valentina Sautier – Hernández
CANTO SOLISTA SUB 18: Mía Prada – Gualeguay
CONJUNTO MUSICAL: Gael Stach Decurnex , Francisco Forneron – Gobernador Maciá
Región II (Uruguay – Islas – Guleguaychú y Colón)
FOTOGRAFÍA SUB 15: Agustina Caminada – Santa Anita
FOTOGRAFÍA SUB 18: Yamila Martín – Villa Mantero
POESIA SUB 15: Blas Morales – Concepción del Uruguay
POESIA SUB 18: Erik Olaf Peil – Aldea San Antonio
CUENTO SUB 15: Julieta Buegart – Santa Anita
CUENTO SUB 18: Angelina Esposito – Urdinarrain
HISTORIETA: Camila Viñeg – Villa Mantero
PINTURA/DIBUJO SUB 15: Luana González – Concepción del Uruguay
PINTURA/DIBUJO SUB 18: Federico Villaverde – Urdinarrain
TEATRO GRUPAL: Luna Moreira, Juan Volker, Julia Koelbl – Urdinarrain
DANZA PAREJA SUB 15: Avril Sciutto, Lorenzo Taffarel – Larroque
DANZA PAREJA SUB 18: Natalia Krenn, Boutirta Krenn – Larroque
VIDEOMINUTO SUB 15: Faustino Kindernesch – Concepción del Uruguay
DANZA INDIVIDUAL: Aldana Fus – Villa Elisa
CANTO SOLISTA SUB 15: Ignacio Sartori Cabrera – Larroque
CANTO SOLISTA SUB 18: Lara Londra – Larroque
CONJUNTO MUSICAL: Mirko Huck, José Micheli, Franco Rebelero, Juana Vila –Urdinarrain
Valentino Taffarel, Juan Hassell, Guadalupe Suarez – Larroque.
Región III (Federal, Feliciano y La Paz)
TEATRO UNIPERSONAL: Thalia Monte Oviedo – San José de Feliciano
CUENTO SUB 15: Lautaro Coronel – Bovril
CUENTO SUB 18: Elian Kavafian- San José de Feliciano
TEATRO GRUPAL: Antonella Rodriguez, Lautaro Rizzo, Valentin Berón – San José de Feliciano
DANZA INDIVIDUAL: Lautaro López – Federal
FOTOGRAFÍA PCD: Noelia Vega – Villa Alcaraz
FOTOGRAFÍA SUB 18: Analiz García Vezzosi – Sauce de Luna
PINTURA/DIBUJO SUB 15: Pablo Pucheta – San José de Feliciano
PINTURA/DIBUJO SUB 18: Ovidio Peralta – Federal
DANZA PAREJA SUB 15: Leticia Gómez, Valentín Leguizamón – La Paz
DANZA PAREJA SUB 18: Guillermina Silva, Joaquín Rondan – Villa Alcaraz
CANTO SOLISTA SUB 15: Matilde Paira – Villa Alcaraz
Sofia Cis – Federal
CANTO SOLISTA SUB 18: María Luz Perz – Federal
CONJUNTO MUSICAL: Rojas, Muller Slavin, Fernandez, Ojeda – Sauce de Luna
FREESTYLE SUB 15: Augusto Azcarate – Federal
FREESTYLE SUB 18: Aliano Diaz – Sauce de Luna
Román Galarza – Federal (MURDOC)
Matias Cabrera – La Paz (REIDER)
Región IV (Concordia – San Salvador y Federación)
CUENTO SUB 15: Nathaniel Añino – Concordia
CUENTO SUB 18: Samuel Percara – Chajarí
POESIA SUB 15: Lucas Romero – Federación
TEATRO GRUPAL: Mía Puntieri, Andrés Aguirre – Concordia
FOTOGRAFIA SUB 15: Milagros Rubinich – Chajarí
FOTOGRAFIA SUB 18: Leonel García – Federación
FOTOGRAFIA PCD: Santina Panoffo – Concordia
PINTURA/DIBUJO SUB 15: Elias Grecia – Concordia
PINTURA/DIBUJO SUB 18: Axel Costaganna – Villa del Rosario
DANZA PAREJA SUB 15: Valentina Cardozo, Candela Scatolaro – Chajarí
DANZA PAREJA SUB 18: Victoria de la Madrid, Pilar Zubizarreta – General Campos
CANTO SOLISTA SUB 15: Rocío Prado – Concordia
CANTO SOLISTA SUB 18: Valentina Benitti – Concordia
CONJUNTO MUSICAL: Irupe Roda, Francisco Vargas, Ramiro Duprat, Joaquin Penoni – San Jaime de la Frontera
FREESTYLE SUB 15: Franco Balzer – Chajarí
Laautaro Cadillac – Chajarí
Región V (Paraná, Diamante y Victoria)
CUENTO SUB 15: Dulce Russian – San Benito
CUENTO SUB 18: Celeste Fuchs – General Ramírez
POESIA SUB 15: Jazmín Rozunny – Paraná
TEATRO GRUPAL: Valentina Albornoz, Tiziana Yanousky, Hanna Beson – Hasenkamp
TEATRO UNIPERSONAL: Sofía Heffelle – Victoria
FOTOGRAFÍA SUB 15: Romina Masutti – El Palenque
FOTOGRAFÍA SUB 18: Brisa Cian – Diamante
FOTOGRAFÍA PCD: Cesar Figueroa – Paraná
PINTURA/DIBUJO SUB 15: Agostina Favotti Ubiedo – Paraná
PINTURA/DIBUJO SUB 18: Ana Clara Gariboglio – Diamante
DANZA PAREJA SUB 15: Sheyla Roskopf, Laurentino Roskopf – María Luisa
DANZA PAREJA SUB 18: Annalise Getting, Marcos Micheloud – Crespo
DANZA INDIVIDUAL: Angelena Dosetto – Crespo
CANTO SOLISTA SUB 15: Nahir Lovera – Cerrito
CANTO SOLISTA SUB 18: Sofía Dreiszgacker – Paraná
CONJUNTO MUSICAL: Pilar Chazarreta, Lucia Gimenez, Laila Kadur – Diamante
FREESTYLE SUB 15: Nahuel Stodola – Crespo
FREESTYLE SUB 18: Josué Cabrera – San Benito
Tobías Giménez – General Ramírez
VIDEOMINUTO SUB 15: Morena Bergara – San Benito
VIDEOMINUTO SUB 18: Valentina Sánchez – General Ramírez
HISTORIETA: Gabriel Schenfeld – Oro Verde
La Secretaría de Cultura de la Provincia anunció que la instancia provincial tendrá lugar el 29 de septiembre en la ciudad de Villaguay; y finalmente del 24 al 29 de octubre será en encuentro nacional en Mar del Plata.
A través de los Juegos Culturales Evita, se procura la más amplia participación de jóvenes y personas mayores, sin restricciones, buscando que al expresarse a través del arte y la cultura, consoliden la construcción de su propia identidad, y la identidad cultural del ter itorioque habitan.
Los juegos Culturales Entrerrianos Evita, se desarrollan de manera ininterrumpida desde el año 2006 y representan una expresión consolidada entre las políticas públicas culturales de alcance federal, e implementación descentralizada, con miras a la participación plural, amplia y diversa, de niños, niñas, jóvenes, y personas mayores en todo el territorio provincial. Este año el Programa tiene como lema “Somos Litoral”.