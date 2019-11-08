Victoria.- Este domingo 10, al pie de la colina (zona Costanera), tendrá lugar la cuarta y última fecha del Campeonato de destrezas, riendas y sortija, que llevó adelante la Sociedad Rural a través de su sub comisión de Eventos, y que en esta oportunidad sumará a la Municipalidad en la organización.

El cronograma confirmado es el siguiente:

• Desde las 11:00 hs. Desfile de Agrupaciones por la ciudad.

• A las 12:00 hs. concentración al pie de la colina. Posteriormente Juegos ecuestres a cargo de la Agrupaciones. Habrá caballos mansos para montar.

• A partir de las 15:00 final de campeonato de destrezas, Riendas y sortija.

Para esta jornada tradicional no faltará la música en vivo, habrá comidas típicas, carne con cuero, y también está confirmada la feria de Emprendedores locales.