El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros aumentó un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Sin embargo, el crecimiento del movimiento turístico no se tradujo en una mejora del gasto total, debido principalmente a la reducción de la duración de los viajes.

La estadía promedio pasó de dos días a 1,8 días, lo que representó una caída interanual del 10%. En paralelo, el gasto promedio diario por turista llegó a $116.900, con un incremento real del 5%, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%.

De esta manera, aunque viajaron más personas y cada turista gastó más por día en términos reales, el impacto económico total registró una caída real del 2,2% frente al año pasado.

El comportamiento confirmó una tendencia que se viene observando en la actividad: escapadas más breves, viajes de cercanía y decisiones de consumo ajustadas a las posibilidades de cada presupuesto.

Entre Ríos: reservas del 75% y propuestas en toda la provincia

En Entre Ríos, el fin de semana largo comenzó con un nivel de reservas del 75%, un gasto promedio diario estimado en $105.000 por persona y una estadía media de 2,3 noches, según datos del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER).

Las expectativas estuvieron condicionadas por la evolución del clima y la creciente del río Uruguay, dos factores que inciden en la actividad turística y en las propuestas recreativas al aire libre.

La oferta se distribuyó entre las diez microrregiones turísticas de la provincia, con alternativas de termalismo, playas de río, naturaleza, turismo rural, gastronomía, recorridos históricos y fiestas populares.

Entre los destinos destacados se encontraron Colón, Federación, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Villa Elisa, que cuentan con complejos termales, paseos costeros, espacios naturales y propuestas culturales.

La agenda de acontecimientos tuvo un papel importante en el movimiento de visitantes. Gualeguaychú celebró la 67ª Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles, mientras que Hernandarias realizó su tradicional desfile y Villaguay fue sede de la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario.

En Concordia se desarrolló la segunda Feria Provincial del Libro y en Federación tuvo lugar el Festival de la Milanesa. La gastronomía regional también convocó público con la Fiesta Provincial Semi-Variada del Bagre Gualeyo, en Gualeguay; la Fiesta del Costillar a la Estaca, en Tabossi; y la Fiesta de la Pizza a la Parrilla, en Colonia Las Garzas.

A estas propuestas se sumaron los aniversarios de Aldea María Luisa y Maciá, además de actividades vinculadas con la producción vitivinícola en Arroyo Barú.

El Parque Nacional El Palmar, los paisajes del Delta del Paraná, los humedales y las playas sobre los ríos Paraná y Uruguay completaron las alternativas para quienes eligieron la provincia durante el feriado.

Un movimiento turístico condicionado por el clima

La inestabilidad meteorológica fue uno de los factores que marcaron el inicio del fin de semana largo. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y al este del país, mientras que en el noreste se anticiparon tormentas de mayor intensidad.

En las regiones cordilleranas y patagónicas predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad. Las condiciones incidieron sobre las salidas espontáneas, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre, aunque con efectos diferentes según cada destino.

En varias provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron a medida que se acercaba el feriado. Los viajes en automóvil particular, las decisiones de último momento y las escapadas de dos noches tuvieron una presencia destacada.

Los destinos que combinaron acontecimientos populares, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales mostraron algunos de los desempeños más favorables.

Entre las celebraciones que impulsaron el movimiento se destacaron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

Los destinos con mayor movimiento

Los resultados fueron desiguales entre provincias y localidades. En Catamarca, la ocupación superó el 85% en el conjunto provincial, con una estadía promedio de dos noches. En Córdoba, los principales destinos registraron niveles de ocupación hotelera y parahotelera de entre el 80% y el 88%, impulsados especialmente por los festejos de Villa General Belgrano.

En Puerto Madryn, Chubut, la ocupación general alcanzó el 80%, con una permanencia de entre dos y tres noches. Bariloche, en Río Negro, también llegó al 80%, con el impulso de su propuesta gastronómica.

Santa Fe registró una ocupación estimada superior al 78% a nivel provincial. Según el Observatorio Turístico Provincial, llegaron más de 102.000 visitantes, entre turistas alojados y excursionistas, con un impacto económico estimado en $21.759 millones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 80%. Más de 120.000 turistas nacionales e internacionales visitaron la capital, con un impacto económico superior a los $37.000 millones.

En contraste, Misiones mostró diferencias importantes entre localidades: Oberá registró una ocupación del 80%, mientras que Posadas llegó al 26,7%. En Chaco, el promedio provincial estimado fue del 40%, con mayores niveles de ocupación en la región de El Impenetrable.

La diversidad de resultados volvió a mostrar que la actividad turística no depende únicamente de la cantidad de personas que viajan. La duración de las estadías, la oferta disponible, las condiciones meteorológicas y la realización de eventos también inciden sobre el desempeño de cada destino.

Cuánto costó viajar en familia

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE estimó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo.

El monto equivalió al 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% superior en términos reales al registrado un año antes. Bariloche y San Martín de los Andes estuvieron entre los destinos más caros, mientras que San Antonio de Areco, Colón y Mar del Plata ofrecieron alternativas más económicas.

El cálculo no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos, por lo que el presupuesto necesario para completar el viaje fue mayor.

Las búsquedas de alojamiento también reflejaron el protagonismo de las escapadas cortas. Según Booking.com, Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba encabezaron las consultas para el feriado, con interés por destinos serranos, de montaña y cercanos a los grandes centros urbanos.

La plataforma informó que el 56,1% de las búsquedas correspondió a viajes en pareja, frente al 35,9% de familias y grupos y el 8% de viajeros individuales. Por su parte, Despegar señaló que cerca del 70% de sus operaciones se realizaron con tarjetas de crédito.

Otro dato destacado fue el crecimiento del interés por Villa General Belgrano. Las búsquedas de alojamiento para la localidad cordobesa aumentaron un 379,6% frente al mismo feriado de 2025, en coincidencia con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En el transporte aéreo también se registró un movimiento importante. Aerolíneas Argentinas informó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas. Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos.

Ocho fines de semana largos en 2026

En lo que va de 2026 se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas en todo el país.

La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario promedio alcanzó los $111.282. En conjunto, el impacto económico acumulado llegó a los $3,4 billones.

Los números muestran una actividad turística que conserva capacidad de movilización, pero que enfrenta un escenario de consumo selectivo. Para los destinos, las fiestas populares, los festivales, la gastronomía y las experiencias vinculadas con la naturaleza continúan siendo herramientas para atraer visitantes y sostener el movimiento comercial.

En ese contexto, Entre Ríos cuenta con una oferta diversificada que combina termas, playas, naturaleza y acontecimientos locales. El desafío es transformar ese interés en estadías más prolongadas y mayor consumo en los sectores vinculados con el turismo.

El panorama en las provincias

Buenos Aires. La actividad se distribuyó entre la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, mientras que en Chascomús superaron el 60% al viernes. Villa Gesell celebró la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural; San Clemente del Tuyú, la Fiesta Nacional de la Corvina Negra; y Berisso, la Fiesta Provincial del Inmigrante. Tandil, San Antonio de Areco y Luján también sumaron propuestas culturales y gastronómicas.

Catamarca. La ocupación provincial superó el 85%, con propuestas centradas en los paisajes de alta montaña, las Termas de Fiambalá, la Ruta de los Seismiles y los circuitos culturales y arqueológicos de Belén y Santa María.

Chaco. El promedio de ocupación se estimó en el 40%. El Impenetrable encabezó los registros regionales, con el 50%, seguido por el Centro-Sudoeste, con el 41%, y el Litoral, con el 28%. La agenda incluyó actividades culturales, congresos, ferias y propuestas de observación de aves.

Chubut. Puerto Madryn alcanzó el 80% de ocupación, con una estadía promedio de entre dos y tres noches. Las propuestas gastronómicas, los espectáculos y las excursiones para el avistaje de ballenas francas australes fueron parte de la oferta.

Córdoba. La ocupación hotelera y parahotelera de los principales destinos se ubicó entre el 80% y el 88%. Villa General Belgrano concentró buena parte de la atención con la Fiesta Nacional de la Cerveza. También hubo movimiento en los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra y Ansenuza.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ocupación hotelera llegó al 80%, con más de 120.000 turistas y un impacto económico superior a los $37.000 millones. La agenda incluyó propuestas culturales, ferias gastronómicas, espectáculos y competencias deportivas.

Formosa. La provincia informó una ocupación del 80%, con especial interés por el Bañado La Estrella, destino reconocido por sus paisajes y la observación de aves. En la capital, las reservas hoteleras alcanzaron el 50%.

La Pampa. Santa Rosa y General Pico concentraron parte de las actividades culturales, comerciales y recreativas. La Feria de la Construcción y el Hábitat y los encuentros musicales formaron parte de la programación.

La Rioja. Las reservas iniciales rondaron el 45% y mejoraron con las contrataciones de último momento. Sanagasta y Chilecito sumaron actividad con competencias deportivas, mientras que el Parque Nacional Talampaya, la Laguna Brava y la Ruta 40 integraron la oferta de naturaleza.

Mendoza. Los destinos vinculados con el vino y la montaña alcanzaron una ocupación cercana al 83% en localidades como Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Agrelo, Potrerillos y San Rafael. Las bodegas, la gastronomía y las actividades al aire libre fueron protagonistas.

Misiones. Oberá llegó al 80% de ocupación, mientras que Posadas registró el 26,7%. Montecarlo celebró la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Fiesta Provincial de la Flor, junto con otros encuentros gastronómicos y culturales en distintas localidades.

Neuquén. Villa Traful inició el feriado con reservas de entre el 70% y el 80%, impulsadas por una competencia de ciclismo. También se desarrollaron encuentros gastronómicos, fiestas populares y propuestas de turismo de montaña.

Río Negro. Bariloche alcanzó el 80% de ocupación con una nueva edición de Bariloche a la Carta. El movimiento también llegó a El Bolsón y a destinos de la costa atlántica, como Las Grutas y Playas Doradas.

Salta. La actividad estuvo impulsada por la Feria del Libro, la Semana del Torrontés de Altura y las propuestas culturales y gastronómicas de la capital y Cafayate. Al momento del relevamiento no se contaba con cifras consolidadas de ocupación provincial.

San Juan. La oferta incluyó actividades de naturaleza, turismo aventura, gastronomía y cultura. Calingasta, Valle Fértil y la capital provincial concentraron propuestas vinculadas con el paisaje, las tradiciones y los espectáculos.

San Luis. Las reservas comenzaron en el 65%, con diferencias entre localidades. Balde y San Gerónimo llegaron al 100%, mientras que Potrero de los Funes alcanzó el 90%. El gasto promedio informado fue de $90.440 por turista y la estadía media, de 1,2 días.

Santa Cruz. El Calafate superó el 70% de ocupación hotelera y parahotelera. El Parque Nacional Los Glaciares, el glaciar Perito Moreno y los senderos de El Chaltén fueron algunos de los principales atractivos.

Santa Fe. La ocupación provincial superó el 78%, con más de 102.000 visitantes y un impacto económico estimado en $21.759 millones. El Harlem Festival y las propuestas culturales, gastronómicas y recreativas de Rosario y Santa Fe capital impulsaron el movimiento.

Tierra del Fuego. Ushuaia registró una ocupación del 61%, un gasto diario promedio de $330.000 por turista y una estadía de tres días. Los festejos por el aniversario de la ciudad y las excursiones por el Canal Beagle integraron la oferta.

Tucumán. San Javier, Monteros y Tafí Viejo registraron reservas del 99%, mientras que Yerba Buena alcanzó el 92% y San Miguel de Tucumán, el 91%. La Fiesta Nacional e Internacional del Caballo y otros encuentros culturales, deportivos y gastronómicos acompañaron el movimiento.