Victoria.- Transitamos un fin de semana largo que genera más dudas que certezas en el sector turístico, ya que se encuentra enmarcado en un contexto poco alentador, donde en primera instancia bien vale destacar que el ciudadano común no ha alcanzado a cobrar sus haberes, amén que después del feriado nacional del 1° de mayo, el 2 de mayo fue dictaminado como Día no Laborable, teniendo en cuenta que según la definición establecida en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En estos casos, el sector público y las entidades bancarias jamás renuncian a trabajar un día menos, pero el sector privado, sobre todo la industria y el comercio, deben sufragar sus costos y trabajan con normalidad, lo que reduce sustancialmente el número de argentinos en plan turístico.

En distintos estamentos, ya sea a nivel local como provincial, previo al cierre de esta edición, imperaba la expectativa y franca espera a lo que sucedería después del día viernes, en un sábado y domingo que promete buen tiempo.

Provincia y ciudad

Consultado por un medio provincial, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) Juan Manuel Acevedo, indicó “estamos a la expectativa de lo que vaya ocurriendo, porque hasta ahora tenemos la información en general de que la ocupación no supera el 50% en la provincia, salvo en lugares puntuales como Federación, que ayer ya estaba al 65%, o las termas del Gualeguaychú, que estaba al 100% (beneficiada por su cercanía con Buenos Aires).

Eso nos da la pauta de que la gente que se tomó estos días, va eligiendo determinados destinos y podría crecer la ocupación el fin de semana”. Sobre este punto, precisó: “No hay reservas, o son sumamente escasas. Además, las pocas consultas se hacen directamente en el mostrador”.

Incluso destacó el reclamo del sector turístico sobre la fuerte caía en la rentabilidad, donde por ejemplo las cinco filiales entrerrianas de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), se quejaron de las subas al operar el primer vencimiento del pago del Impuesto Inmobiliario.

En victoria

A nivel local, en diálogo con el Director de Turismo Municipal Nicolás Godoy, destacó que las reservas hasta el día miércoles 30 de abril eran de un 54%, si bien primando en su relato un marcado optimismo para los días siguientes al Finde XL, “sabemos que esos números crecen, nuestro turismo suele definirse a último momento, así que somos optimistas”.

Luego aclaró que ellos en su relevamiento primero toman los números de las reservas, para luego ir recogiendo los datos de la ocupación durante todo el fin de semana; ya que hay mucha gente que llega a la ciudad sin reserva previa, por lo que si bien los datos reales los tendrán el día lunes 5 de mayo, pero con un claro entusiasmo, ya que la diferencia se hace con el turismo que arriba a la ciudad sin reserva.-