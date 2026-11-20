Crespo se prepara para vivir uno de los últimos fines de semana largos de 2026 con una agenda que reúne actividades para compartir en familia y con amigos. La programación incluye muestras de los talleres municipales, funciones teatrales, encuentros corales, música con acordeones y una nutrida actividad deportiva en distintos escenarios de la ciudad.

Estas son algunas de las propuestas para disfrutar durante los cuatro días.

Viernes 20: muestras, peña familiar y teatro

Muestra anual del IMEFAA

El viernes 20 de noviembre se realizará la última jornada de la muestra anual de los talleres del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA). La exposición podrá visitarse por la mañana, hasta las 12:00, y por la tarde, de 16:00 a 20:00.

La entrada es gratuita y abierta a toda la comunidad. En el edificio del instituto estarán exhibidos los trabajos realizados durante el año en los talleres de alambrismo, bordado, cerámica, dibujo, fotografía, macramé, maquillaje artístico, pintura y tejido.

Peña familiar de los Jardines Municipales

Desde las 19:00, en el Campo de la Tradición, se desarrollará la Peña Familiar de los Jardines Municipales. La actividad será gratuita y contará con la participación de niñas, niños, docentes y familiares de los jardines Arco Iris, Barrilete de Colores, Mi Nidito y Vagoncitos.

Dos obras de teatro en el Salón Municipal

La programación teatral tendrá dos funciones el viernes en el Salón Municipal.

A las 20:00, el elenco “Los viernes de teatro”, del Centro Cultural Ramón Avero, presentará Un viaje de aquellos. La historia comienza cuando dos amigos ganan un viaje a un hotel con todo incluido y se preparan para disfrutar de la experiencia. Mientras tanto, los empleados del establecimiento cumplen las órdenes de su elegante jefe. La obra propone descubrir qué sucede cuando ambos mundos se encuentran.

Actúan Pedro Centurión, Darío Ulrich, Víctor Rodríguez, Roberto Wasinger, Agustina Romo y Kevin Duarte.

A las 21:00 será el turno de Alguien lo hizo, a cargo del elenco “Los Gurises”, también del Centro Cultural Ramón Avero. La trama presenta a un grupo de vecinos que pasa de una discusión durante una reunión a convertirse en sospechoso de un asesinato. Una detective deberá encontrar al culpable, aunque no todo parece ser tan sencillo.

El elenco está integrado por Malena Barón, Sol Pérez, Carolina Heinzenkecht, Genaro Sobrado, Brian Oliva Ledesma y Bruno Koch.

Sábado 21: teatro, música y actividades deportivas

“De lunes a domingo”, en el Salón Municipal

El elenco estable del IMEFAA presentará la obra De lunes a domingo, el sábado a las 20:15, en el Salón Municipal.

La propuesta reúne distintos monólogos creados por los propios actores, con historias cotidianas que buscan conectar con el público a través de diferentes emociones.

Participarán Jaquelina Marizza, Itatí Pérez, Mara Rohr, Valentín Sanabria, Agustina Mendoza, Jésica Gómez y Máximo Korb Sack.

Encuentro coral y musical

A las 20:30, la Congregación Evangélica Crespo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata será sede del encuentro coral y musical “Cantemos al Señor con Alegría”.

Participarán el Coro Municipal Sueño del Alma, el Coro de la Iglesia Evangélica Luterana de Urdinarrain, La Banda de Jesús, el Grupo de músicos del Culto Infantil, Sonido Ierpino, el Coro de Cuerdas de la Congregación Evangélica de Crespo y el Grupo de Canto y Música.

Agenda deportiva del sábado

La actividad deportiva comenzará por la mañana y se extenderá durante la tarde, con encuentros de atletismo, básquetbol y voleibol.

Atletismo: desde las 10:00, la Escuela Municipal de Crespo organizará el Torneo de Cierre de Atletismo en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú. Participarán las categorías Mini A y B, U12 y U14.

desde las 10:00, la Escuela Municipal de Crespo organizará el Torneo de Cierre de Atletismo en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú. Participarán las categorías Mini A y B, U12 y U14. Básquetbol: el Club Atlético Unión será local en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense. A las 12:00 recibirá a Comercio de La Paz, en Infantiles B, y a las 14:00 enfrentará a Paracao, en Cadetes B. Los partidos se jugarán en el mini estadio de la entidad.

el Club Atlético Unión será local en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense. A las 12:00 recibirá a Comercio de La Paz, en Infantiles B, y a las 14:00 enfrentará a Paracao, en Cadetes B. Los partidos se jugarán en el mini estadio de la entidad. Voleibol: la Escuela Municipal de Crespo recibirá a Sportivo Entre Ríos por la categoría Sub 16 femenina de la Asociación Paranaense. El encuentro comenzará a las 18:00 en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.

Domingo 22: acordeones y definiciones deportivas

11º Encuentro de Acordeonistas Osvaldo Chiappesoni

El domingo 22 de noviembre, desde las 19:00, se realizará en el Salón Municipal el 11º Encuentro de Acordeonistas Osvaldo Chiappesoni.

El escenario reunirá a músicos de Crespo, Oro Verde, Diamante y Ramírez. La entrada será una colaboración voluntaria. Organiza Bruno Chiappesoni e invita la Sociedad Italiana de Crespo.

Fútbol: Unión define dos finales de Paraná Campaña

El estadio Mundialista 25 de Agosto, del Club Atlético Unión, será escenario de las revanchas de las finales del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña para las categorías Sub 20 y Sub 17.

El domingo, el equipo crespense recibirá a Arsenal de Viale en Sub 20, desde las 14:00, y a Unión Agrarios de Cerrito en Sub 17, a partir de las 16:10.

Básquetbol femenino

También el domingo, el Club Atlético Unión recibirá a Atlético Litoral de María Grande por el tercer partido de la serie semifinal del Torneo Clausura Proyección de la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino, categoría Cadetes.

El encuentro comenzará a las 10:30 en el estadio de la entidad Verde.

Lunes 23: octavos de final del torneo Gurises

El lunes 23 de noviembre, Crespo tendrá una intensa jornada de fútbol infantil. Desde las 14:30 se disputarán los cruces correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura Gurises de la Liga de Paraná Campaña, para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Los partidos se distribuirán en tres escenarios de la ciudad:

Estadio Eduardo Stieben Wirth, de Cultural

Sub 13: Cultural Blanco vs. Unión Verde.

Sub 11: Cultural Blanco vs. Unión Verde.

Sub 11: Arsenal vs. Cultural Celeste.

Sub 15: Cultural Celeste vs. Arsenal.

Estadio Don César Bione, de Sarmiento

Sub 13: Arsenal vs. Sarmiento Rojo.

Sub 11: Sarmiento Blanco vs. Cañadita Central.

Sub 15: Sarmiento Blanco vs. Cultural Blanco.

Sub 15: Unión Blanco vs. Sarmiento Rojo.

Estadio Mundialista 25 de Agosto, de Unión

Sub 13: Sarmiento Blanco vs. Unión Blanco.

Sub 11: Deportivo Tabossi vs. Unión Blanco.

Sub 13: Deportivo Tabossi vs. Viale FBC.

Sub 15: Viale FBC vs. Unión Verde.

Con propuestas para distintos gustos y edades, Crespo tendrá cuatro días de actividad cultural, musical y deportiva. Una oportunidad para acompañar a los artistas locales, disfrutar de los espectáculos y alentar a los equipos de la ciudad.