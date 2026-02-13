Desde la Municipalidad de Crespo informaron que, al llegar a la mitad de febrero y con un fin de semana largo por delante, la ciudad se prepara para vivir una agenda cargada de propuestas gastronómicas, musicales y deportivas bajo el lema “¡Viví Crespo!”.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a compartir momentos inolvidables en familia y con amigos, con actividades pensadas para todos los gustos.

Noche de las Pizzas: promociones en 13 locales

La propuesta gastronómica se desarrollará el domingo 15 y lunes 16 de febrero en distintos puntos de la ciudad. Un total de 13 establecimientos —entre restaurantes, bares y pizzerías— se suman a la “Noche de las Pizzas”, ofreciendo promociones especiales y nuevas variedades creadas especialmente para la ocasión.

Los comercios adheridos y sus promociones son:

Andale: 1 pizza + 2 lisos de regalo – 2×1 en pizza común para llevar (domingo y lunes).

1 pizza + 2 lisos de regalo – 2×1 en pizza común para llevar (domingo y lunes). Angelo di Luce: 10% de descuento en pizzas para llevar y 10% en consumo en el local (domingo y lunes).

10% de descuento en pizzas para llevar y 10% en consumo en el local (domingo y lunes). BeerStation: Domingo pizza libre y lunes 15% de descuento en todas las variedades.

Domingo pizza libre y lunes 15% de descuento en todas las variedades. Darcy: Pizza de muzzarella a $10.000 (domingo y lunes).

Pizza de muzzarella a $10.000 (domingo y lunes). Don Bataca: 25% de descuento en todas las variedades (domingo y lunes).

25% de descuento en todas las variedades (domingo y lunes). Hans: 20% de descuento en todas las pizzas (sólo domingo; lunes cerrado).

20% de descuento en todas las pizzas (sólo domingo; lunes cerrado). Ivrea: 10% de descuento en toda la carta (domingo y lunes).

10% de descuento en toda la carta (domingo y lunes). Juego de Birras: 10% off en todas las pizzas – tres nuevas variedades – combo promoción: 1 pizza caprese + 2 pintas Pido Gancho a elección por $16.000 (domingo y lunes).

10% off en todas las pizzas – tres nuevas variedades – combo promoción: 1 pizza caprese + 2 pintas Pido Gancho a elección por $16.000 (domingo y lunes). NewLand: Pizza libre (domingo y lunes).

Pizza libre (domingo y lunes). Pedro Pizza Piedra: 2 pizzas de muzzarella + 2 latas = $28.000. 1 pizza de muzzarella + 1 pizza de pera + 2 latas = $32.000. 1 pizza de peperoni + 1 pizza de pera + 2 latas = $40.000.

Punto y Coma: Nueva pizza mexicana y variedad en forma de corazón (domingo y lunes).

Nueva pizza mexicana y variedad en forma de corazón (domingo y lunes). Toto’s: Domingo: 2 pizzas a elección por $20.000. Lunes: 3×2 en muzzarellas listas para hornear a $15.000.

Domingo: 2 pizzas a elección por $20.000. Lunes: 3×2 en muzzarellas listas para hornear a $15.000. TUT: 20% de descuento en todas las variedades (domingo y lunes).

Desde el municipio destacaron que la propuesta no sólo busca promover la gastronomía local, sino también dinamizar la actividad comercial durante el fin de semana largo.

“San Valentinazo” a pura cumbia y cuarteto

La agenda continuará el sábado 14 de febrero con el “San Valentinazo”, una noche especial para celebrar el amor al ritmo de la música popular.

El evento se realizará en el salón Battagliero y contará con la actuación de Ricky Sosa, Betina Exner y La Sin Nombre. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en Minimarket Urquiza (casi Mitre) o a través de las redes sociales del salón.

La propuesta apunta a reunir a parejas y grupos de amigos en una velada que promete cumbias y cuartetos para bailar y disfrutar.

Fútbol: octavos de final de la Copa Entre Ríos

El deporte también será protagonista del fin de semana. En el marco de la Copa Federación, correspondiente a la Copa Entre Ríos de Fútbol para Primera División masculina, se disputarán los octavos de final.

El Club Atlético Sarmiento de Crespo será local ante Newell’s Old Boys de Victoria. El encuentro se jugará el domingo 15 de febrero, desde las 17:00, en el estadio “Don César Bione”.

Con una programación que combina gastronomía, música y deporte, Crespo se prepara para vivir un fin de semana largo con propuestas para todos los públicos, reafirmando su apuesta por el encuentro y el disfrute en comunidad.