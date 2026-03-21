Crespo se prepara para vivir un fin de semana largo con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, solidarias y deportivas pensadas para disfrutar en familia o con amigos. Desde espectáculos musicales y teatrales hasta eventos benéficos y competencias deportivas, la ciudad ofrecerá opciones para todos los gustos bajo la consigna “¡Viví Crespo!”.

En el plano cultural, este viernes 20 de marzo se presentará el espectáculo musical en vivo “De acá y antes de acá” en el Salón Municipal, desde las 20:30. La propuesta contará con la actuación de Germán Cantero, quien presentará su trabajo “Caracol Rojo”, junto al Dúo Sentidos. Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos.

El sábado 21 de marzo, la actividad continuará con el tradicional 11º Baile Alemán, organizado por el Grupo Coreográfico Edelweiss. El evento se realizará desde las 20:30 en el salón “El Castillo” y contará con la participación de Herencia Alemana, Maravillas Alemanas y Bandita Edelweiss, además de servicio de cantina.

Ese mismo día, desde las 21:00, el Salón Municipal será escenario de la obra “Homenaje a Antonio Gasalla”, a cargo del elenco Concertado y bajo la dirección de Micaela Isaac y Lucas Kapp. La puesta repasará algunos de los personajes más emblemáticos del reconocido artista argentino, a un año de su fallecimiento. Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 pesos.

En el plano solidario, el domingo 22 de marzo se desarrollará la jornada “Juntos por Sarita”, una iniciativa a beneficio de Sarita Carlson. La actividad tendrá lugar de 15:00 a 19:00 en el Parque del Lago y contará con una exposición de autos clásicos y antiguos provenientes de Crespo y localidades vecinas. Los asistentes podrán colaborar mediante donaciones en efectivo o transferencias, en una propuesta impulsada por Luciano Kerbs.

La agenda deportiva también será intensa durante el fin de semana. En básquet formativo masculino, el Club Atlético Unión será local este sábado en el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense, recibiendo a Rowing “B” en categoría U15 y a Recreativo “B” en U17.

En fútbol infantil, comenzará el Torneo Apertura “Gurises de Paraná Campaña”, con partidos en tres estadios de la ciudad desde las 13:45. Además, se disputará la primera fecha del Torneo Apertura de fútbol femenino de Primera división, con encuentros en el estadio “Mundialista 25 de Agosto” y en la cancha de Cultural.

El domingo, la actividad continuará con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para divisiones mayores, con Unión de Crespo enfrentando a Unión de Viale en tres categorías.

También habrá hockey sobre patines, con un encuentro de escuelitas y categorías mini en el salón “Daniel Trembecki”, desde las 10:00, con participación de equipos locales y de Paraná.

En básquet femenino, el domingo por la noche, el Club Atlético Unión recibirá a Paraná Rowing Club en Primera división, mientras que en fútbol, el Club Atlético Sarmiento jugará las semifinales de la Copa Federación ante Defensores del Barrio Nebel de Concordia, desde las 18:00 en el estadio “Don César Bione”.

De esta manera, Crespo se consolida como un punto de encuentro para la cultura, el deporte y la solidaridad, con una agenda diversa que invita a vecinos y visitantes a ser parte de un fin de semana cargado de propuestas.