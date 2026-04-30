El feriado por el Día Internacional de los Trabajadores dará inicio este viernes a un nuevo fin de semana largo en todo el país. Sin embargo, lejos de generar un fuerte movimiento turístico, la mayoría de los destinos registran niveles de demanda moderados o bajos. En Entre Ríos, el panorama no es alentador y muestra un comportamiento dispar según la región.

De acuerdo a los relevamientos del sector, la principal excepción es la ciudad de Concordia, que será sede de una fecha del TC2000. Allí, la ocupación hotelera se encuentra prácticamente completa, sobre todo en alojamientos cercanos al autódromo. “Desde el miércoles prácticamente ya no había disponibilidad en esa zona”, explicó Acedo, referente del sector turístico.

El contraste con el resto de la provincia es marcado. Predominan las consultas por sobre las reservas confirmadas, en un contexto económico que condiciona las decisiones de viaje. “Hay muy pocas reservas y esto también se explica por la cercanía con el último fin de semana largo. No pasó ni un mes y los bolsillos no están como para tantas escapadas seguidas”, remarcó.

El excursionismo, clave en el movimiento

Frente a este escenario, el flujo turístico estará impulsado principalmente por excursionistas, es decir, visitantes que realizan viajes por el día o con estadías muy breves. “Va a ser un fin de semana donde el excursionista va a ser clave. Tenemos que estar preparados para ese tipo de turismo”, señaló Acedo.

Uno de los factores que incide en la baja demanda es la acumulación de fines de semana largos en un período corto. Según el referente, la situación económica actual modifica los hábitos de consumo: “Antes, aunque hubiera dos fines de semana largos en el mismo mes, la gente viajaba igual. Hoy el bolsillo no acompaña”.

No obstante, el sector mantiene mejores expectativas para el próximo feriado del 25 de mayo, que podría generar un mayor movimiento. También influye la disposición en el calendario: “Es más favorable cuando cae un lunes. En este caso, al ser viernes, limita a quienes trabajan el sábado”, explicó.

Termas y estrategias para sostener la actividad

Con la llegada de las bajas temperaturas, el turismo termal vuelve a posicionarse como el principal atractivo entrerriano. “Estamos entrando en la época ideal para disfrutar de las termas, que son el producto estrella en esta temporada”, afirmó Acedo, destacando su vigencia durante todo el año, aunque con mayor protagonismo en otoño e invierno.

En cuanto a los precios, el contexto obliga a equilibrar costos y demanda. Mientras el sector gastronómico traslada los aumentos de insumos a los valores finales, el alojamiento busca contener tarifas para no desalentar a los visitantes. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible. Si no cuidamos el precio del alojamiento, es difícil que el turista elija quedarse”, sostuvo.

A esto se suma un cambio en el comportamiento del viajero: las estadías son más cortas y flexibles. “Ya no se reservan tres o cuatro noches. El turista elige una o dos, lo justo y necesario”, detalló. En este marco, la rentabilidad se convierte en un desafío: “Hoy trabajamos más para cubrir costos que para generar ganancias”.

Un sector en adaptación

El perfil del turista también evidencia transformaciones. Los establecimientos que trabajan con contingentes o grupos organizados presentan mejores niveles de ocupación que aquellos orientados al público individual. “Quienes tienen turismo de contingentes van a tener un fin de semana aceptable. Los que no, están atravesando un año complicado”, advirtió.

Ante este contexto, desde el sector destacan la necesidad de adaptarse y diversificar la oferta. “Es momento de reinventarse, ampliar propuestas y captar nuevos segmentos”, sugirió Acedo.

A pesar de las dificultades, tanto el sector público como el privado continúan impulsando actividades y eventos para atraer visitantes. En ese sentido, el fin de semana largo se presenta como una nueva prueba para la actividad turística entrerriana, que busca sostenerse en medio de un escenario económico complejo, con expectativas de una recuperación gradual en los próximos meses.