La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana colmado de propuestas culturales y deportivas para todas las edades. Bajo el lema ‘Viví Crespo’, instituciones locales y el municipio ofrecen una variada agenda de actividades que invitan a disfrutar de la música, el teatro y el deporte en distintos escenarios de la ciudad.

Cultura y tradiciones: folklore en el Salón Esperanza

Este sábado 14 de junio se llevará a cabo el 17º Encuentro de Canto, Música y Danzas Folclóricas Argentinas: Con Sabor a las Cosas Nuestras. El evento comenzará a las 17:00 en el Salón Esperanza, y contará con la participación de 20 delegaciones artísticas provenientes de Crespo y localidades vecinas como San Benito, Cerrito, Diamante, Paraná, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, María Luisa, Pueblo Brugo, Aranguren y Ramírez.

Habrá servicio de cantina, feria de artesanos y emprendedores locales. Entrada general: $5.000. Una oportunidad para disfrutar del arte popular y las raíces culturales de la región.

Teatro: humor y talento con “Entrerrianas el Ataque”

El domingo 15 de junio, a las 20:00, llega al escenario crespense la comedia “Entrerrianas el Ataque”, una obra que combina humor, baile, fonomímica y actuación. Con un elenco que brilló en la última temporada de Mar del Plata, la propuesta promete una noche cargada de risas y emociones.

Actúan Jessica Exner, Faviola Strass, Elaias Drag y los invitados especiales Tribalily. El espectáculo es apto para mayores de 16 años.

Entradas anticipadas: $5.000

En puerta: $8.000

Reservas al 343 458 3246.

Deporte para alentar en familia

La ciudad también será epicentro de la actividad deportiva regional:

Fútbol infantil – Copa Gurises

Este sábado continúa la Copa Gurises de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15:

Cultural celeste vs. Sarmiento rojo, en el estadio Eduardo Stieben Wirth

Sarmiento blanco vs. Viale FBC, en el predio Mario Trembecki

Horarios:

Sub 13: 13:00

Sub 11: 14:05

Sub 15: 15:00

Básquet formativo – Club Atlético Unión

También el sábado, el Club Atlético Unión recibirá a:

Olimpia: U15 ‘B’ (13:00), U11 ‘B’ (15:00), U13 ‘B’ (16:00)

San Martín: U13 ‘A’ (18:00)

Fútbol Sub 20 – Semifinales

En el marco del Torneo Apertura, Unión jugará el partido revancha de semifinales ante Atlético Arsenal de Viale. La cita es el sábado desde las 16:00 en el estadio Mundialista 25 de Agosto, en categoría Sub 20.