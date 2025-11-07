El primer fin de semana de noviembre llega con una agenda repleta de actividades para disfrutar en familia o con amigos. Música, arte, deporte y propuestas tradicionales se combinan en distintas locaciones de la ciudad, ofreciendo opciones para todos los gustos entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre.

Deportes

Pádel:

El Departamento de Pádel de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo organiza un torneo que incluye las categorías 7ª Femenino, Suma 13 Masculino y Americano Femenino.

Lo recaudado será destinado a continuar con la construcción de la cancha de blindex.

Los interesados pueden inscribirse comunicándose al 3434254969.

Fútbol infantil:

La División Gurises disputará los cuartos de final del Torneo Clausura ‘Gurises’ de Paraná Campaña, con seis partidos en Crespo.

La jornada se desarrollará el sábado 8 de noviembre desde las 15:00, en los estadios ‘Eduardo Stieben Wirth’ (Cultural) y ‘Don César Bione’ (Sarmiento).

Fútbol Mayores:

Habrá acción doble para los fanáticos del fútbol local.

En el estadio ‘Don César Bione’ del Club Atlético Sarmiento, el sábado a las 18:30 se jugará una semifinal del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Mientras tanto, el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’ del Club Atlético Unión recibirá dos partidos desde las 13:30, también correspondientes a las semifinales del certamen.

Cena del Básquet

El Club Atlético Unión de Crespo invita a una cena familiar el sábado a las 21:00 en la cancha principal.

Luego de la medianoche, habrá baile con DJ para disfrutar y bailar.

Lo recaudado se destinará al cambio del piso de parquet, una mejora fundamental para la práctica deportiva en el club.

Festival “Valorando nuestras raíces”

La Escuela NINA N.º 203 “Guaraní” organiza la 32.ª edición del Festival “Valorando nuestras raíces”, una tradicional cita que celebra la identidad cultural de la comunidad.

Habrá música para escuchar y bailar, además de un gran servicio de cantina.

La entrada será a voluntad, lo que convierte al evento en una excelente oportunidad para compartir una noche solidaria y festiva con amigos y familia.

Festival de Jineteada, Destreza y Bailanta

El domingo 9 de noviembre, el Campo de la Tradición (Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín) será escenario del cuarto Festival de Jineteada, Destreza y Bailanta, bajo la coordinación de la familia Reynoso.

La jornada promete una combinación de folclore, destrezas criollas y música en vivo, con espíritu de encuentro y celebración de las costumbres rurales.