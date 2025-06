La ciudad de Crespo se prepara para un fin de semana repleto de propuestas culturales, artísticas y deportivas, organizadas por el municipio en conjunto con instituciones locales. Las actividades —que abarcan desde teatro y danzas hasta competencias deportivas— están dirigidas a toda la comunidad y se desarrollarán entre este viernes 27 y el domingo 29 de junio.

TEATRO GRATUITO EN EL SALÓN MUNICIPAL

La temporada teatral en Crespo continúa con nuevas funciones que tendrán lugar en el Salón Municipal. El viernes 27 desde las 21:00 se presentarán las obras “Los pobres ricos” y “Las chicas de la celda”, mientras que el sábado 28, a partir de las 20:30, será el turno de “Casting de telenovelas”. En ambas jornadas el ingreso es libre y gratuito.

En paralelo, en el marco del Plan Fortalecer, impulsado por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos y en cogestión con la Municipalidad, se dictará el taller gratuito “La dirección invisible”, coordinado por la reconocida teatrista Valeria Folini, de Paraná. La actividad tendrá lugar el sábado 28 a partir de las 12:00 en el IMEFAA, y está destinada a directores, actores, estudiantes y docentes de teatro, sin necesidad de inscripción previa.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MALAMBO FEMENINO

El folclore también tendrá su espacio este sábado 28 con la realización del Campeonato Provincial de Malambo Femenino, una competencia que reúne a participantes de todas las categorías y edades a partir de los 6 años. El certamen se desarrollará en el salón Esperanza, desde las 12:00, y otorgará pases a la instancia nacional que se celebrará en octubre en Tanti, Córdoba.

La jornada contará además con la participación de músicos en vivo y la presencia de artesanos locales. La entrada general tiene un valor de $5.000.

DEPORTES: FUTBOL INFANTIL, RUGBY Y FINAL SUB 20

El deporte también será protagonista durante todo el fin de semana. Este sábado desde las 10:00, el estadio Mundialista 25 de Agosto será sede de los cuartos de final de la Copa Gurises de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15, con la participación de Unión, Cultural, Arsenal, Sarmiento y Viale FBC.

Ese mismo sábado, desde las 14:00, el Club Atlético Unión de Crespo recibirá a Tilcara de Paraná por una nueva fecha del Torneo “Estrella Federal” de Primera División de Rugby. El encuentro se jugará en la cancha “El Viejo Arsenal”, ubicada en el predio del Ejército Argentino sobre avenida Esteban Pesante.

Finalmente, el domingo 29 se definirá el Torneo Apertura Sub 20 de la LFPC, cuando Unión de Crespo reciba a Atlético Hernandarias desde las 12:45 en el estadio Mundialista. Se trata del partido de vuelta de la final, en busca del título de la categoría.