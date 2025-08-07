Este fin de semana, Paraná se transforma en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con una intensa agenda de actividades culturales, ferias y propuestas gastronómicas. La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero, busca fomentar el entramado productivo y creativo local a través del trabajo conjunto con emprendedores, puesteros, productores y artistas.

“En el marco de las políticas de promoción de la comercialización local, trazamos una agenda variada y federal para acompañar el crecimiento del sector”, explicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Viernes 8 de agosto – Comienza el fin de semana con música

La jornada del viernes arranca con dos propuestas musicales para disfrutar la noche en espacios de encuentro popular:

“Sabores de las Ferias: Rockola Beat”

📍 Mercado Sud – 21 hs

🎶 Música en vivo organizada por Soberana Almacén

Saint Maurice Band en vivo

📍 Feria Salta y Nogoyá – 21 hs

🎸 Show de folk blues, a cargo de Parientes del Bar

Sábado 9 de agosto – Día completo de ferias y espectáculos

Desde temprano, el sábado ofrecerá propuestas para todos los gustos:

Feria con Historia

📍 Plaza Enrique Carbó – De 10 a 18 hs

🕰️ Venta y exposición de antigüedades

Paseo Matero

📍 Calle Nicaragua, frente a Plaza Le Petit Pisant – De 10 a 21 hs

🛍️ Feria de emprendedores y patio gastronómico

Expo Orquídeas

📍 Foyer de Sala Mayo – De 11 a 17 hs

🌺 Exposición y venta de orquídeas para amantes de la jardinería

Stand up con Chico Bolazo

📍 Feria Salta y Nogoyá – 21 hs

😂 Humor para cerrar el día, organizado por Parientes del Bar

Domingo 10 de agosto – Naturaleza, sabores y cultura geek

El domingo continúa con ferias y una propuesta especial para fanáticos del universo geek:

Feria Periurbana

📍 Parque Botánico Leandro N. Além – De 10 a 16 hs

🥕 Venta de verduras frescas, productos gastronómicos y de emprendedores locales

Feria con Historia, Paseo Matero y Expo Orquídeas

🛍️ 🌸 Continúan sus actividades en los mismos horarios y espacios del sábado

“Sabores de las Ferias: Paraná Geek”

📍 Feria Salta y Nogoyá – De 13 a 20 hs

🎮 Una jornada dedicada a la cultura geek, con gastronomía, cosplay y entretenimiento temático