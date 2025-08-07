Agenda
Fin de semana con propuestas culturales, ferias y sabores en Paraná
La ciudad se llena de vida con una variada agenda impulsada por la Municipalidad junto a emprendedores, feriantes y artistas locales. Del viernes 8 al domingo 10 de agosto, habrá espectáculos, exposiciones, productos regionales, antigüedades y mucho más.
Este fin de semana, Paraná se transforma en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con una intensa agenda de actividades culturales, ferias y propuestas gastronómicas. La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero, busca fomentar el entramado productivo y creativo local a través del trabajo conjunto con emprendedores, puesteros, productores y artistas.
“En el marco de las políticas de promoción de la comercialización local, trazamos una agenda variada y federal para acompañar el crecimiento del sector”, explicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
Viernes 8 de agosto – Comienza el fin de semana con música
La jornada del viernes arranca con dos propuestas musicales para disfrutar la noche en espacios de encuentro popular:
“Sabores de las Ferias: Rockola Beat”
📍 Mercado Sud – 21 hs
🎶 Música en vivo organizada por Soberana Almacén
Saint Maurice Band en vivo
📍 Feria Salta y Nogoyá – 21 hs
🎸 Show de folk blues, a cargo de Parientes del Bar
Sábado 9 de agosto – Día completo de ferias y espectáculos
Desde temprano, el sábado ofrecerá propuestas para todos los gustos:
Feria con Historia
📍 Plaza Enrique Carbó – De 10 a 18 hs
🕰️ Venta y exposición de antigüedades
Paseo Matero
📍 Calle Nicaragua, frente a Plaza Le Petit Pisant – De 10 a 21 hs
🛍️ Feria de emprendedores y patio gastronómico
Expo Orquídeas
📍 Foyer de Sala Mayo – De 11 a 17 hs
🌺 Exposición y venta de orquídeas para amantes de la jardinería
Stand up con Chico Bolazo
📍 Feria Salta y Nogoyá – 21 hs
😂 Humor para cerrar el día, organizado por Parientes del Bar
Domingo 10 de agosto – Naturaleza, sabores y cultura geek
El domingo continúa con ferias y una propuesta especial para fanáticos del universo geek:
Feria Periurbana
📍 Parque Botánico Leandro N. Além – De 10 a 16 hs
🥕 Venta de verduras frescas, productos gastronómicos y de emprendedores locales
Feria con Historia, Paseo Matero y Expo Orquídeas
🛍️ 🌸 Continúan sus actividades en los mismos horarios y espacios del sábado
“Sabores de las Ferias: Paraná Geek”
📍 Feria Salta y Nogoyá – De 13 a 20 hs
🎮 Una jornada dedicada a la cultura geek, con gastronomía, cosplay y entretenimiento temático