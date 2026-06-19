El fin de semana ofrecerá en Crespo una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas, deportivas y patrióticas, con actividades destinadas a toda la familia. Entre los eventos destacados se encuentran el acto oficial por el Día de la Bandera, la celebración del Día Internacional del Yoga, una nueva edición de la feria de artesanos y diversos compromisos deportivos que tendrán como protagonistas a instituciones locales.

Homenaje a Belgrano y promesa de lealtad a la bandera

La actividad central tendrá lugar el sábado 20 de junio con el acto oficial por el Día de la Bandera, que se desarrollará desde las 10:00 frente al busto del General Manuel Belgrano, ubicado en la intersección de avenida Belgrano y San Martín.

Durante la ceremonia, el intendente Marcelo Cerutti dirigirá unas palabras alusivas a la fecha y tomará la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina a los alumnos de cuarto grado de las escuelas de Crespo, además de estudiantes de Aldea Santa Rosa, Aldea San Juan y Colonia Merou.

Como parte de la jornada, los niños recibirán escarapelas elaboradas en talleres municipales y pequeñas banderas argentinas. También habrá intervenciones artísticas a cargo de integrantes de espacios culturales de la ciudad, quienes interpretarán el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la canción “Laray la bandera”.

Yoga para toda la comunidad

En el marco del Día Internacional del Yoga, que se conmemora el 21 de junio, la Municipalidad de Crespo organizó una jornada abierta y gratuita bajo el lema “Yoga para la armonía y la paz”.

La actividad se desarrollará el sábado por la tarde en el Anfiteatro del Lago e incluirá distintas propuestas destinadas a diferentes edades. El programa comenzará a las 14:00 con yoga para niños, continuará con ejercicios de respiración consciente a las 15:00, yoga para adultos a las 16:00 y finalizará a las 17:00 con una instancia de meditación y mantras.

Los organizadores recomendaron a los asistentes concurrir con mat o colchoneta.

Artesanías y espíritu patrio en Plaza Sarmiento

El grupo de Artesanos Independientes “Hecho en Crespo” realizará una nueva edición de su feria temática denominada “Viva la Patria”.

La propuesta se desarrollará durante dos jornadas en Plaza Sarmiento: el viernes desde las 15:30 y el sábado a partir de las 9:30. Allí podrán encontrarse productos artesanales elaborados por emprendedores locales, en una edición especial vinculada a la celebración del Día de la Bandera y la proximidad del Día del Padre.

Agenda deportiva

Las instituciones deportivas de la ciudad también tendrán una intensa actividad durante el fin de semana.

En vóleibol, el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural será sede de una fecha del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense. El sábado, la Escuela Municipal de Crespo disputará dos encuentros en categoría Sub 16 femenina: frente a Rowing Celeste a las 11:00 y ante Diamantino Blanco a las 13:00. Entre ambos compromisos, Rowing Celeste y Diamantino Blanco se medirán desde las 12:00.

Por el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet, el Club Atlético Unión “B” recibirá a Viale FBC en la instancia de play off de la categoría Juvenil U17 masculina. El partido se jugará el sábado a las 21:00 en el estadio del Verde.

El fútbol también tendrá una destacada presencia. El domingo, desde las 8:30, el Club Atlético Unión organizará su tradicional torneo de invierno destinado a las categorías 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La competencia se desarrollará en las canchas auxiliares ubicadas en el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino y contará con Copa de Oro y Copa de Plata.

Además, la jornada dominical ofrecerá una nueva edición del clásico crespense. Desde las 16:00, Asociación Deportiva y Cultural y Club Atlético Unión se enfrentarán en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña, en categoría Sub 17. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Stieben Wirth y promete convocar a una importante cantidad de público.