El tramo final del mes de agosto se presenta con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas en la ciudad de Crespo, bajo la propuesta ‘¡Viví Crespo!’. Durante el viernes 22, sábado 23 y domingo 24, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música, teatro, torneos y competencias deportivas para todas las edades.

Cultura y espectáculos

Magma en Crespo

El sábado 23 de agosto, desde las 20:30, el grupo de música Magma, fundado en 1974, se presentará en el Salón Municipal. La banda busca un sonido original y representativo de la vivencia urbana, adaptándose a los cambios socioculturales de Entre Ríos. La actividad se realiza bajo la coordinación del Coro Municipal del Centenario y la Municipalidad de Crespo.

Día Mundial del Folklore

El viernes 22 se celebrará el Día Mundial y Nacional del Folklore con una jornada artística que recorrerá instituciones locales, acercando la música y danza a la comunidad. Los talleres municipales de música de los espacios Ramón Avero y Centro Cultural ‘La Estación’ realizarán presentaciones en:

La Agrícola Regional Coop. Ltda. (19:30)

Instituto Comercial Crespo (20:00)

ESJA Nº 97 ‘Prof. Isabel González’ (20:30)

La iniciativa busca poner en valor las tradiciones locales a través de la música en vivo y el baile, con entrada libre y abierta a toda la comunidad.

¡Noche de Rock!

El sábado 23, desde las 22:00 en el Club Atlético Sarmiento, RR Producciones organizará un evento con tres bandas: Magnética (tributo a Metallica), Astillas del Mismo Palo (banda local) y Aqueronte (versiones del rock nacional).

Teatro: Residencia de Señoritas

El domingo 24, a las 20:00 en el Salón Municipal, la compañía Teatro Independiente del Pueblo presentará la comedia ‘Residencia de Señoritas’, escrita y dirigida por César Román Escudero. La función será a beneficio del Hogar Nuevo Amanecer, combinando humor y solidaridad.

Torneos y competencias

Torneo de Truco

El viernes 22, desde las 20:30, la ADYC recibirá un torneo de truco por parejas, con importantes premios y servicio de cantina.

Agenda deportiva