Fin de semana cargado de cultura y deporte en Crespo: agenda del 22 al 24 de agosto
El tramo final del mes de agosto se presenta con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas en la ciudad de Crespo, bajo la propuesta ‘¡Viví Crespo!’. Durante el viernes 22, sábado 23 y domingo 24, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música, teatro, torneos y competencias deportivas para todas las edades.
Cultura y espectáculos
Magma en Crespo
El sábado 23 de agosto, desde las 20:30, el grupo de música Magma, fundado en 1974, se presentará en el Salón Municipal. La banda busca un sonido original y representativo de la vivencia urbana, adaptándose a los cambios socioculturales de Entre Ríos. La actividad se realiza bajo la coordinación del Coro Municipal del Centenario y la Municipalidad de Crespo.
Día Mundial del Folklore
El viernes 22 se celebrará el Día Mundial y Nacional del Folklore con una jornada artística que recorrerá instituciones locales, acercando la música y danza a la comunidad. Los talleres municipales de música de los espacios Ramón Avero y Centro Cultural ‘La Estación’ realizarán presentaciones en:
- La Agrícola Regional Coop. Ltda. (19:30)
- Instituto Comercial Crespo (20:00)
- ESJA Nº 97 ‘Prof. Isabel González’ (20:30)
La iniciativa busca poner en valor las tradiciones locales a través de la música en vivo y el baile, con entrada libre y abierta a toda la comunidad.
¡Noche de Rock!
El sábado 23, desde las 22:00 en el Club Atlético Sarmiento, RR Producciones organizará un evento con tres bandas: Magnética (tributo a Metallica), Astillas del Mismo Palo (banda local) y Aqueronte (versiones del rock nacional).
Teatro: Residencia de Señoritas
El domingo 24, a las 20:00 en el Salón Municipal, la compañía Teatro Independiente del Pueblo presentará la comedia ‘Residencia de Señoritas’, escrita y dirigida por César Román Escudero. La función será a beneficio del Hogar Nuevo Amanecer, combinando humor y solidaridad.
Torneos y competencias
Torneo de Truco
El viernes 22, desde las 20:30, la ADYC recibirá un torneo de truco por parejas, con importantes premios y servicio de cantina.
Agenda deportiva
- Voleibol Sub 12: sábado desde las 10:00 en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica Nº 35, con la jornada final de la Liga Provincial de Menores (LIPROME).
- Gimnasia artística: sábado desde las 10:00 en el Club Atlético Unión, con la participación de alrededor de 230 gimnastas de la región.
- Fútbol divisiones menores y femeninas: sábado desde las 13:00 en distintos estadios de la ciudad, por la cuarta fecha del Torneo Clausura ‘Gurises de Paraná Campaña’.
- Básquetbol femenino y masculino: domingo en el Club Atlético Unión, con partidos de divisiones formativas ante Litoral de María Grande, Viale FBC y Estudiantes ‘B’.
- Rugby: domingo desde las 15:30 en el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo, el Club Atlético Unión recibirá a Capibá RC por la undécima fecha de la Zona 3 del Torneo de Desarrollo Internacional.