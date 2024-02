El rector Luciano Filipuzzi y el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS), Aníbal Sattler, encabezaron la apertura del ciclo lectivo 2024 en las escuelas preuniversitarias de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El acto tuvo lugar en la Escuela Técnica N° 35 “General Don José de San Martín” de Crespo, perteneciente a dicha unidad académica.

En el acto, Filipuzzi destacó la importancia histórica de esta ceremonia escolar, remontándose a los ideales de Justo José de Urquiza al fundar el Colegio Histórico hace más de 170 años. "Hace más de 170 años que los entrerrianos llevamos adelante este primer día de clases, como lo hacemos hoy, a lo largo y ancho de la provincia", resaltó el rector, subrayando la continuidad de un legado educativo que perdura en el tiempo.

El rector también aprovechó la oportunidad para hacer hincapié en la experiencia educativa integral que ofrecen estas instituciones, citando las palabras de la presidenta del Centro de Estudiantes, Fiorella Sanero Reimer, quien enfatizó la importancia del compañerismo y la amistad en el transcurso de la educación secundaria. "No es sólo venir a estudiar, adquirir conocimientos, capacitarse y garantizar su futuro. También acá encontrarán el compañerismo, la amistad. Aquí van a tener recuerdos hermosos para toda la vida. No dejen de aprovecharlo, no se lo pierdan, disfrútenlo", instó Filipuzzi a los estudiantes presentes.

Asimismo, se reconoció el compromiso de los docentes en el funcionamiento de la escuela, especialmente en un contexto donde la docencia se erige como un verdadero apostolado. "Hoy están aquí una amplia mayoría (dijo en relación al paro docente convocado en todo el país). Expresan así su compromiso. Educar es un acto de amor y en este presente la docencia es un apostolado", resaltó el rector.

En cuanto a la medida de fuerza que atraviesa el país, Filipuzzi aclaró el posicionamiento de la UADER: "Quiero aclarar que la Universidad inicia hoy el ciclo lectivo en sus escuelas preuniversitarias. La UADER no puede adherirse ni dejar de adherir a un paro. Los que pueden hacerlo son los trabajadores en el ejercicio de sus derechos. Pero la UADER hoy está abierta, recibe a los estudiantes, los contiene y lleva adelante su actividad como institución educativa", afirmó, destacando el compromiso institucional con la educación.

El acto contó con la presencia del director de la institución, Eduardo Osuna, el decano Sattler, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), Carlos Cuenca, el vicedecano de la FCVyS, Sergio Santa María, y diversos secretarios y subsecretarios de la Universidad, quienes reafirmaron el compromiso de la UADER con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes.