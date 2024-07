Luciano Filipuzzi, Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se refirió al ciclo de debates sobre la Reforma Política, destacando la importancia de este espacio para fomentar el diálogo y la participación ciudadana. En sus declaraciones al portal Debate Abierto, Filipuzzi manifestó: “Este ciclo surge a raíz de la convocatoria que se hace en el Centro de Convenciones, por parte del gobierno provincial y que busca la celeridad y las garantías. Eso trae debate, pero veo una gran aceptación del tema. Estamos en el proceso de ir generando los expositores y desde las distintas fuerzas políticas vemos una aceptación importante, con ganas de participar, de ser exponentes. Entonces, es muy importante que se den los ámbitos de debates, esto viene a reforzar el camino porque trae el ejercicio de discutir, de debatir, a tensar la idea para llegar a un aporte concreto, lo veo provechoso y con predisposición”.

El ciclo, declarado de interés por el Ministerio de Gobierno, contará con tres jornadas iniciales en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. Filipuzzi añadió: “Incluso cuando lo empezamos a trabajar lo hablamos con el Secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política, Julián Maneiro. La idea es trabajar en estas charlas y luego hacer un aporte. Cuando fue la Reforma de la Constitución provincial en 2008 hubo una serie de jornadas. Ahora entre UADER y el gobierno estamos pensando en tres jornadas. Queremos que en el cierre esté presente el Gobernador Frigerio. Ya tengo algunos expositores de relevancia de distintos sectores, voces coincidentes en el sentido de la necesidad de una reforma política”.

Un trabajo colaborativo y abierto

Filipuzzi subrayó el trabajo conjunto con la Secretaría de Julián Maneiro y el Ministerio de Gobierno, resaltando el impulso de la Universidad en este proceso: “Ha sido un trabajo encarado con la Secretaría de Maneiro y el Ministerio de Gobierno pero impulsado por la Universidad. Habrá voces políticas pero también de instituciones intermedias. Se está hablando con gente de otras provincias, con intendentes. Vemos tantas ganas de participar que se hace difícil. Queremos voces académicas, estamos hablando con la Universidad Nacional del Litoral. Queremos que estén todas las voces, también hay un interés en aportar material y docentes para participar de las jornadas”.

La madurez de los sectores involucrados es un punto destacado por el Rector de UADER, quien ve en la ausencia de un contexto electoral una oportunidad para un debate más sereno y productivo: “Con respecto a este tema veo que al no ser un año electoral hay madurez. Veremos cuando se desarrollan las jornadas. Ya hay dirigentes importantes con un interés y voluntad de participar. Hay que producir un cambio en la medida en que no se afecte a nadie. Hoy, en virtud de lo que estamos encarando, hay una madurez de todos los sectores”.

Acompañamiento y apertura al diálogo

En otro orden, Filipuzzi reflexionó sobre el acompañamiento al Gobernador Frigerio y las dinámicas de diálogo que han surgido: “Cuando tomé la decisión de acompañar a Frigerio noté una avalancha de posiciones cerradas. No permitían que vinieran personas que no representaran al oficialismo. Hoy hacemos que todas las voces estén presentes, más allá de las diferencias que hay con Milei. Ojalá que un día venga a brindar una charla. Eso fue una cosa que me sorprendió, la avalancha de ataques por pensar diferente, y hoy no veo ataques, hay un gobierno abierto al diálogo, vamos invitando a todos”.

El Rector destacó la superación de ataques a la institución y la apertura de la universidad al debate y la diversidad de ideas: “De todos modos, no fue un camino fácil, sufrimos ataques a la institución que está por fuera de las personas pero ya está superado. Nos permite llevar adelante una universidad que pueda debatir, discutir, escuchar voces diferentes. Hoy la universidad abre sus puertas y escucha a todos siempre con respeto”.

Sobre el Gobierno Nacional y la educación universitaria

En referencia al gobierno nacional y la educación universitaria, Filipuzzi mencionó: “Atento a lo que pasó en su momento por un posible arancelamiento, la UADER no fue perjudicada porque depende de la provincia. Y la medida que se adoptó en el gobierno nacional en su momento, que provocó un desfinanciamiento, acompañamos lo que fue el reclamo, la marcha, más allá de que a UADER no le tocara vivir esta delicada situación. Porque más allá de no haber plata, cada vez que hemos tenido un problema hemos encontrado una puerta abierta”.

Finalmente, Filipuzzi reafirmó el compromiso de la UADER con la educación no arancelada y su defensa en el ámbito universitario: “En lo que hace al sistema universitario debo marcar que todo lo que vaya en contra, es decir no arancelado, lo vamos a estar defendiendo, porque eso está inmerso en la sociedad”.