Crespo– La quinta pedaleada cicloturística anual al Salto Ander Egg, programada para el domingo 28 de julio y suspendida por las inclemencias del tiempo, fue reprogramada por la organización para el mes de septiembre.

Con el mismo cronograma de actividades, iniciando con las acreditaciones a las 7:30 en El Castillo, los pedalistas podrán ser parte del paseo el próximo 15 de septiembre. La participación es gratuita y los pedalistas durante el recorrido contarán con vehículos de apoyo para trasladar los equipos de mate y pertenencias, hidratación en el camino con provisión de agua y frutas, servicio técnico de bicicletas ante algún percance.

La comisión del Conjunto Coreográfico Edelweiss estará al servicio de los pedalistas que quieran desayunar en el lugar, como también el almuerzo y venta de tortas y otras delicias dulces de la gastronomía alemana.