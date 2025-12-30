Las Fiestas de Fin de Año suelen celebrarse en familia o con amigos, con cenas donde el menú y las bebidas ocupan un lugar central. Sin embargo, en un contexto marcado por la ola de calor, especialistas recomiendan optar por comidas frescas y livianas, así como elegir bebidas que acompañen sin afectar la salud, para disfrutar de los festejos de manera equilibrada.

En este marco, las comidas frescas y los distintos estilos de cerveza pueden convertirse en grandes aliadas a la hora de diseñar un menú festivo. Así lo explicó Sol Cravello, licenciada en Tecnología de Alimentos y sommelier de cerveza, quien destacó dos características clave de esta bebida: su versatilidad y su gasificación.

“La cerveza es muy versátil, hay tantos tipos como platos posibles, solo hay que animarse a explorar”, señaló la especialista. Además, remarcó que la carbonatación “no solo ayuda a saciar la sed, sino que también barre la grasa y la cremosidad de las comidas, limpiando el paladar”.

Teniendo en cuenta estas virtudes, Cravello compartió una serie de recomendaciones de maridaje ideales para las fiestas. Para las entradas, como ensaladas frescas con quesos suaves y frutas de estación, sugirió cervezas ligeras y aromáticas, como una Session IPA, caracterizada por su bajo amargor pero intenso aroma frutal del lúpulo. Otra opción es una Sour con frutas tropicales, una cerveza de baja graduación alcohólica, casi sin amargor y con una acidez refrescante que recuerda a un jugo natural.

En el caso de que el plato principal sea un asado, la especialista aseguró que las cervezas ámbar, también conocidas como “rojas”, son una elección acertada. Estilos como Amber Lager, Amber Ale o Scotch, con sus notas a caramelo, armonizan especialmente bien con las carnes grilladas.

Para el momento del postre, donde suelen predominar frutos secos o desecados presentes en turrones, pan dulce, maní con chocolate o helados con avellanas, Cravello recomendó estilos como Brown Ale o Porter. “Ambos aportan un toque a chocolate y frutos secos, con diferentes matices e intensidades, que generan un puente de sabor ideal con los postres”, explicó.

Finalmente, destacó que estas cervezas acompañan con un amargor bajo y sabores que remiten a preparaciones dulces, sin llegar a serlo, lo que logra un contraste perfecto con la mesa dulce típica de las celebraciones de fin de año.