Crespo- La Sociedad Italiana de Crespo tiene todo preparado para la 17º Fiesta Zonal de la Pizza. Bajo el mismo formato con el que nació, la fiesta comenzará con una venta de pizzas para llevar este viernes 3 de febrero, Continuando el sábado 4 y domingo 5 con espectáculos en vivo y pizzas para saborear al aire libre, en familia y con amigos, en la esquina de Avda. Independencia y Laurencena.

Espectáculos, música, ricos sabores y aromas se conjugan para atrapar a los amantes de la buena gastronomía. Ya es un clásico que el show, las comidas, postres y bebidas típicas conjuguen en un mismo espacio al aire libre, el primer fin de semana de febrero.

La tradicional fiesta no se cansa de sumar nuevos adeptos casa año y de seguir atrayendo a los viejos conocedores de las tradicionales recetas italianas. Este año serán las diez variedades de pizzas para elegir: Muzzarella, Fugazza a $ 100 cada una; Jamón y Queso, Al Uso Nostro y Margarita a $ 130 cada una; y las especialidades Calabresa, De Pollo, Caribeña, Cuatro Quesos y Super Especial (jamón, queso, morrón, anchoas) a $ 150.

Está previsto preparar más de 3.000 pizzas y se pondrán a funcionar doce hornos. Habrá una caja y lugar de atención exclusivamente para la pizza de muzzarella, la especialidad que más demandan los asistentes, a los efectos de agilizar la atención.

Las salsas están preparadas, cortado el queso y la semana próxima se comienza con el armado de los hornos y la preparación de una amplia variedad de tortas y postres, todo preparado artesanalmente.

La cantina con venta de bebida funcionará en una carpa en el Parque Evita, a cargo de la comisión del Hogar Nuevo Amanecer. Nuevamente este año el alquiler de mesas y sillas estará a cargo de la subcomisión de fútbol infantil del Club Sarmiento, institución que decidió mantener los mismos precios del año pasado. Quienes concurran con su sillón abonarán un derecho por el espacio que ocupan de $ 5. En tanto que el alquiler de la mesa costará $ 40 y cada silla $ 15.

La entrada a la fiesta es gratis.

Para el expendio de los postres se habilitará una caja independiente dentro del salón de la Sociedad Italiana, donde se podrán elegir las variedades y porciones.

Espectáculos

Sábado 4

Apertura a cargo del Ballet All Uso Nostro y jóvenes del Hogar Nuevo Amanecer

Luego actuarán Los Inmigrantes, Los Reyes del Merengue y Los Príncipes

Domingo 5

Actuarán Los Waigandt y Maravillas Alemanas

En el intérvalo se presentará Omar Herdt, solista vocal de italiano en un homenaje a la colectividad que fijó sus raíces en nuestra ciudad.