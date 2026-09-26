La Fiesta Provincial del Inmigrante ya tiene cronograma oficial. La programación fue presentada este miércoles por Inmigrantes Unidos de Concordia, que destacó además el acompañamiento de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) para la realización de las distintas actividades.

La celebración es una de las propuestas tradicionales de Concordia y reúne a las colectividades que mantienen vivas sus costumbres, expresiones culturales y tradiciones.

Actividades de las colectividades

La agenda comenzará este sábado 26 de septiembre, con la Noche Griega, prevista para las 20:00 en el Museo de la Imagen.

El domingo 27 será el turno de la tradicional Marcha de las Antorchas, que comenzará a las 19:00 en la Plazoleta de las Colectividades.

La programación continuará el martes 29 de septiembre, a las 20:00, con la Noche de Luxemburgo, que se desarrollará en el Salón de Codesal, ubicado en el cuarto piso del Centro Cívico.

El cierre de la agenda será con la Fiesta Provincial del Inmigrante, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en el predio Atanasio Bonfiglio.

Acompañamiento de Codesal

Durante la conferencia de prensa, representantes de Inmigrantes Unidos destacaron especialmente el acompañamiento y la predisposición de Codesal, a través de su presidente, Eduardo Cristina.

La organización puso en valor la disponibilidad de espacios del organismo para el desarrollo de actividades vinculadas con las colectividades, entre ellas la Noche de Luxemburgo.

La presentación contó con la participación de referentes de las distintas colectividades y funcionarios, quienes acompañaron el lanzamiento de una programación que busca reunir a la comunidad en torno a las expresiones culturales que forman parte de la identidad de Concordia.

Desde Codesal, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, se informó que se continúa poniendo a disposición infraestructura y recursos para el desarrollo de actividades culturales, sociales y comunitarias.