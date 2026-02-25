El Pingo vivirá una gran noche con la realización de la 5ª Fiesta Provincial del Guiso, organizada por el Municipio.

La celebración, que estaba prevista el año pasado para el mes de noviembre y debió ser reprogramada por cuestiones climáticas, se llevará a cabo finalmente el próximo sábado 28 de febrero. A partir de las 18 horas, frente al Camping Municipal, habrá música en vivo, concurso al mejor guiso y una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

El espectáculo central estará a cargo de uno de los grandes referentes del folklore argentino, Jorge Rojas. La grilla artística se completa con las presentaciones de Pont’ a Bailar, La Contra, El Polaco Entrerriano, Sexyfangos, Nahuel Borrá, Imperio Gaucho, El Tigure Ariel, Francisco Cuestas y Musiqueros Entrerrianos.

Uno de los principales atractivos será el tradicional concurso en busca del mejor guiso entrerriano, competencia que selecciona la mejor receta de esta comida popular, ejecutada y presentada por los participantes.

Además, ballets de distintas localidades acompañarán la velada, aportando danza y color a una noche que promete ser imperdible.

El valor de la entrada general es de $ 24.400 y puede adquirirse a través de: www.simplepass.com.ar.

Concurso del Guiso

Los participantes deberán tener en cuenta que cada equipo deberá estar constituido por un mínimo de dos personas y un máximo de tres. Uno de sus integrantes será designado como capitán, quien tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de cocción y la presentación del guiso.

El tiempo máximo para la preparación será de 1 hora y 40 minutos, con una cantidad mínima a elaborar de 20 litros. La cocción deberá realizarse exclusivamente a leña, y cada equipo deberá aportar sus propios insumos y utensilios.

Finalizada la preparación, el equipo presentará el plato ante el jurado, brindando una breve explicación de la receta. El jurado evaluará los siguientes aspectos: sabor, técnica, originalidad y presentación.

Una vez concluida la competencia, los equipos podrán vender o regalar las porciones restantes en el espacio asignado por la organización.

Premios

• 1º Puesto: $ 1.000.000 + una estadía en Santa Rosa de Calamuchita + 1 terreno en la localidad

• 2º Puesto: $ 500.000

• 3º Puesto: $ 300.000

• 4º y 5º Puesto: $ 100.000

Para inscripciones comunicarse al celular: 3434506409.