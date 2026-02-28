A partir de las 18:00 horas, frente al Camping Municipal, habrá música en vivo, concurso al mejor guiso y una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

El espectáculo central estará a cargo de uno de los grandes referentes del folklore argentino, Jorge Rojas. La grilla artística se completa con las presentaciones de Pont’ a Bailar, La Contra, El Polaco Entrerriano, Sexyfangos, Nahuel Borrá, Imperio Gaucho, El Tigure Ariel, Francisco Cuestas y Musiqueros Entrerrianos.

Uno de los principales atractivos será el tradicional concurso en busca del mejor guiso entrerriano, competencia que selecciona la mejor receta de esta comida popular, ejecutada y presentada por los participantes.

Además, ballets de distintas localidades acompañarán la velada, aportando danza y color a una noche que promete ser imperdible.

El valor de la entrada general es de $ 24.400 y puede adquirirse a través de: www.simplepass.com.ar.