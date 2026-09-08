Este 8 de septiembre, la comunidad de Victoria celebra el día de su patrona, la Virgen de Aránzazu, con una jornada que tendrá distintas actividades religiosas a lo largo del día.

La celebración invita a los victorienses a participar de las propuestas organizadas en torno a la fecha y a renovar la devoción por la Virgen, considerada protectora y guía de la comunidad.

Cronograma de actividades religiosas

La agenda prevista para este martes es la siguiente:

06:00: Misa de hombres.

Misa de hombres. 09:30: Repique de campanas.

Repique de campanas. 09:45: Izamiento del Pabellón Nacional.

Izamiento del Pabellón Nacional. 15:30: Inicio de la procesión desde la Basílica.

Inicio de la procesión desde la Basílica. 18:00: Misa patronal, presidida por el obispo diocesano, Mons. Héctor Luis Zordán.

La procesión será uno de los momentos centrales de la jornada y se desarrollará durante la tarde, antes de la celebración de la misa patronal.

Transporte urbano gratuito por la tarde

Con motivo de la celebración, el Transporte Urbano Municipal (TUM) mantendrá sus recorridos habituales durante toda la jornada.

Durante la mañana, el servicio funcionará normalmente:

De 06:00 a 14:00

Dos líneas.

Recorridos habituales.

Servicio normal.

Por la tarde, el municipio dispondrá el servicio de manera gratuita para facilitar el traslado de los vecinos que participen de las actividades:

De 15:00 a 21:00

Servicio gratuito.

Dos líneas.

Recorridos habituales.

De esta manera, quienes quieran participar de la procesión y de la misa patronal contarán con transporte público sin costo durante el horario de la tarde.