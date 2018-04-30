Crespo- Este martes 1º de mayo la Parroquia San José celebrará su fiesta patronal. A las 10:00 se oficiará la misa con bendición a todos los trabajadores y de las ofrendas.

A continuación habrá una procesión donde cada capilla perteneciente a la parroquia llevará su estandarte y la imagen de su patrono; Capilla San Miguel con San Miguel Arcángel, Capilla Juan Pablo II con San Juan Pablo II, Capillas de las Aldeas Santa Rosa con San Arnoldo, Aldea San Rafael con San Rafael Arcángel y Boca del Tigre con la Virgen de Lourdes y la Parroquia con su Patrono San José.

Cena

El sábado 12 de mayo, a las 21:00, organizado por la Comisión Económica, se realizará la cena en homenaje al patrono San José, en el salón parroquial, con la actuación de Maravillas Alemanas.

Las tarjetas están a la venta a $280 mayores y $120 menores. Se pueden adquirir en la secretaría parroquial o con integrantes de la comisión.

Los horarios de secretaría son de martes a viernes 8:30 a 12:00 y 16.00 a 19.00 y sábados por la mañana 8:30 a 12:00.