Crespo– La comunidad católica del Salón María Auxiliadora de los barrios Salto y San Lorenzo tendrá este jueves 24 de mayo la Fiesta Patronal en honor a la virgen, donde a las 18.30 horas se rezará el Rosario, luego se celebrará la misa y una vez finalizada se hará una procesión con antorchas por las calles del barrio.

Tradicional locro

Uno de los locros más tradicionales de la ciudad y que ha permitido reunir fondos para la construcción de las obras del salón es el que prepara cada 25 de mayo la comunidad de María Auxiliadora.

Nuevamente este viernes estarán las ollas humeantes y numerosos voluntarios cocinando el sabroso plato tradicional criollo para disfrutar en familia.

El costo de la porción es de $ 80. Por reservas, llamar a los tel. 156115592, 4952005, 4952625.