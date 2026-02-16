La pareja de danza folklórica integrada por Matías Retamar y Jennifer Frickel se consagró ganadora del Premate 2026 y alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera: presentarse en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez, en la apertura de la 35º Fiesta Nacional del Mate, realizada recientemente en Paraná.

El Premate 2026 reunió a más de 500 artistas inscriptos en las disciplinas de música y danza, con instancias evaluativas desarrolladas en Paraná, Villaguay y Maciá. En música se compitió en los rubros Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional; mientras que en danza se disputó en conjunto y pareja de baile, categoría folklórica tradicional o estilizada, donde participaron Retamar y Frickel.

El camino hacia el triunfo comenzó en el preselectivo Sede Villaguay, el 22 de enero en el Parque Balneario Municipal. De las doce parejas participantes, el jurado eligió a dos para la final en Paraná: Matías Retamar y Jennifer Frickel, y la dupla Paula Isaurralde y Cristian Álvarez, ambas de General Ramírez.

La definición tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero en Sala Mayo, Puerto Nuevo, con un jurado integrado por referentes de la danza y la cultura: Verónica Mondesert, Yanina Figueroa y Joaquín Arijón, en representación de la Subsecretaría de Cultura. El veredicto final consagró a la pareja ramirense, que el 6 de febrero mostró su arte ante el público mayor de la fiesta.

En diálogo con Paralelo 32, Jennifer Frickel expresó su emoción: “Estamos muy felices y emocionados por haber sumado una nueva experiencia en nuestra vida artística, fue algo increíble”. Recordó además que el año pasado buscaron llegar al escenario del Festival Nacional de Cosquín a través del Pre Cosquín, y que este año lograron el máximo reconocimiento del Premate.

La pareja presentó el chamamé “Hermenegildo Pérez”, de Francisco Casis, popularizado por Los Mellizos Coronel junto al acordeonista Gustavo Reynoso. “Es el mismo que llevamos al Pre Cosquín, con correcciones del jurado. Lo presentamos y gustó”, señaló sonriente.

Jennifer también evocó sus inicios en el Taller Municipal de Danza Folklórica de Libertador San Martín, bajo la guía del profesor Fabricio Ceballos. “Ahí me picó el bichito de la danza folclórica; es lo que me llena el alma”, afirmó.

De cara al futuro, la pareja ya se prepara para “Ramírez Festeja” en marzo. “Agradezco a mi pareja Mati, al profe ‘Peta’ Zaragoza y a nuestras familias, amigos y a las comunidades de Libertador San Martín y Ramírez que siempre nos acompañan”, concluyó.