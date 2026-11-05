Crespo se prepara para recibir a vecinos y visitantes durante las tres jornadas de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrollará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en el predio ferial de la ciudad.

Ante la expectativa de una importante concurrencia de público y el movimiento de vehículos previsto para esos días, el Área de Prevención y Seguridad Urbana de la Municipalidad diagramó un dispositivo especial de tránsito. Los operativos comenzarán aproximadamente a las 18:00 y estarán a cargo de agentes de tránsito y de la Guardia Urbana Municipal, con colaboración de la Policía de Entre Ríos.

La organización de la fiesta está a cargo de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con la colaboración de los sectores público y privado.

Por dónde ingresar al predio

El acceso peatonal al predio ferial estará habilitado por dos sectores:

Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Portón de Alemanes del Volga, ubicado cerca de Hermanos Henkel.

Las boleterías tendrán los siguientes horarios de apertura:

Viernes 6: desde las 19:00.

desde las 19:00. Sábado 7 y domingo 8: desde las 18:00.

En el ingreso principal sobre el Acceso Alfonsín funcionarán cuatro puestos de boletería, mientras que sobre Alemanes del Volga habrá otros dos puntos habilitados.

Dónde estacionar y cuánto cuesta

Se habilitarán tres espacios para estacionamiento de vehículos:

Parque del Centenario: a beneficio del Hogar Nuevo Amanecer.

a beneficio del Hogar Nuevo Amanecer. El Castillo: a beneficio de ACADME.

a beneficio de ACADME. Campo de Prediger: ubicado junto al Castillo, a beneficio del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.

El costo será de $6.000 por vehículo. Lo recaudado en cada sector quedará para las instituciones responsables del servicio.

Cambios en el sentido de circulación

Durante las tres jornadas habrá modificaciones en la circulación de algunas calles. El esquema previsto contempla:

Alemanes del Volga: mano única desde el Acceso Alfonsín hacia Hermanos Henkel.

mano única desde el Acceso Alfonsín hacia Hermanos Henkel. Alemanes del Volga: doble mano entre Democracia y Federación.

doble mano entre Democracia y Federación. Alemanes del Volga: doble mano entre Federación y Hermanos Henkel, exclusivamente para quienes se dirijan al estacionamiento del campo Prediger.

doble mano entre Federación y Hermanos Henkel, exclusivamente para quienes se dirijan al estacionamiento del campo Prediger. De las Azucenas: sentido único desde Buenos Aires hacia el Acceso Alfonsín.

sentido único desde Buenos Aires hacia el Acceso Alfonsín. De las Azucenas: doble mano entre Buenos Aires y De las Lilas.

doble mano entre Buenos Aires y De las Lilas. De los Malvones: mano única desde Buenos Aires hacia Kaehler.

mano única desde Buenos Aires hacia Kaehler. Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín: circulación normal en ambos carriles.

Sobre la Ruta Nacional 12 habrá presencia de personal de la Policía de Entre Ríos, con móviles y conos para colaborar con la prevención y el ordenamiento del tránsito.

Traslados de pasajeros, personas con movilidad reducida y expositores

Los taxis, remises y vehículos de aplicaciones deberán realizar el ascenso y descenso de pasajeros en el sector de estacionamiento ubicado frente al Anfiteatro del Lago.

En el caso de personas con discapacidad, adultos mayores o con movilidad reducida, los vehículos podrán detenerse momentáneamente frente a los ingresos para facilitar el ascenso y descenso.

Por otra parte, el estacionamiento destinado a expositores estará ubicado en el Campo de la Tradición, con ingreso por Marcos Laferrara. Los artistas ingresarán por calle Alemanes del Volga, detrás del escenario.

Cortes de tránsito por el Desfile Tradicionalista

El viernes 6 de noviembre, desde las 19:00, se realizará el Desfile Tradicionalista, que recorrerá distintas calles de Crespo hasta llegar al predio ferial.

La salida será desde San Martín y José Hernández, frente al Campo de Deportes de la Escuela Técnica. Desde allí, la caravana continuará por:

San Martín. Entre Ríos. 9 de Julio. Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Alemanes del Volga, hasta ingresar al predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Durante el recorrido se realizarán cortes parciales de tránsito, aproximadamente desde el inicio del desfile y hasta las 20:00. El operativo también comprenderá calles paralelas, especialmente durante el cruce de la caravana por esos sectores.

Desde el municipio solicitaron tener en cuenta las modificaciones previstas para organizar los desplazamientos y circular con precaución durante las jornadas de la fiesta.