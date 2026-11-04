Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura. La 32ª edición se desarrollará durante tres jornadas, el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, con una cartelera artística que tendrá como figuras centrales a Turf, El Polaco y Soledad, respectivamente.

El evento es organizado por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de los sectores público y privado.

Las actividades se concentrarán en el predio ferial ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga.

Dónde comprar las entradas anticipadas

Durante esta semana, las entradas anticipadas podrán adquirirse en las cajas habilitadas en el edificio de la Municipalidad de Crespo y en el Área de Prevención y Seguridad Urbana, ubicada en la Terminal de Ómnibus.

Los horarios de atención serán:

Miércoles y jueves: de 7:00 a 13:00.

Viernes: de 7:00 a 11:00.

También habrá boleterías en el predio ferial durante las tres jornadas. Estarán ubicadas sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, con cuatro puestos en el ingreso principal, y sobre Alemanes del Volga, donde se habilitarán dos puntos de venta en el acceso cercano a Hermanos Henkel.

Los horarios de apertura serán el viernes desde las 19:00 y el sábado y domingo desde las 18:00.

En cada sector de boleterías colaborará el Voluntariado de la Fiesta Nacional de la Avicultura para agilizar el ingreso de quienes hayan comprado sus entradas anticipadas, mediante el control del ticket y el código QR.

Cuánto cuestan las entradas

La organización estableció diferentes valores para residentes de Crespo y su ejido y para el público general.

Residentes de Crespo y ejido

Para acceder a estos precios es necesario realizar la compra en las cajas municipales y presentar el DNI.

Jornada Precio Viernes 6 $26.000 Sábado 7 $24.000 Domingo 8 $30.000 Combo por los tres días $56.000

Los menores de 16 años residentes en Crespo y su ejido ingresarán gratuitamente, presentando el DNI.

Entradas generales

Jornada Precio Viernes 6 $35.000 Sábado 7 $30.000 Domingo 8 $45.000 Combo por los tres días $80.000

Los menores de 10 años, inclusive, tendrán ingreso gratuito.

El viernes también se podrá comprar el combo para las tres jornadas directamente en las boleterías del predio ferial.

Promociones y beneficios especiales

Durante los tres días habrá promociones de tres cuotas sin interés para clientes del Banco Entre Ríos y del Banco Santa Fe.

Además, se establecieron los siguientes beneficios:

Personas con discapacidad: ingreso gratuito para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En caso de requerir acompañante, deberá estar indicado en el certificado.

ingreso gratuito para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En caso de requerir acompañante, deberá estar indicado en el certificado. Jubilados: 20% de descuento con la presentación del carnet de jubilación. El beneficio podrá utilizarse tanto en las cajas municipales como en las boleterías del predio ferial.

Con tres noches de espectáculos y una propuesta que tendrá a Turf, El Polaco y Soledad como protagonistas, Crespo volverá a reunir a vecinos y visitantes en una de sus principales celebraciones populares.