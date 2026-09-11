El Bloque de Concejales de Juntos por Entre Ríos de Paraná presentó una impugnación e insistencia técnica ante la respuesta que recibió del Ejecutivo municipal sobre el financiamiento de la Fiesta Nacional del Mate.

Desde la bancada opositora consideraron que la contestación fue “evasiva e incompleta” y reclamaron que la Municipalidad entregue la documentación respaldatoria que, según señalaron, no fue incorporada a la respuesta oficial.

El planteo se fundamenta, de acuerdo con el bloque, en las normas de acceso a la información pública: la Ley Nacional N.º 27.275, la Ley Provincial N.º 10.518 y la Ordenanza Municipal N.º 9551.

Reclaman conocer el destino de los fondos

Los concejales sostuvieron que el manejo de recursos públicos requiere información precisa sobre el destino de cada partida, especialmente cuando se trata de un evento de gran magnitud.

La presidenta de la bancada de Juntos por Entre Ríos, Silvia Campos, afirmó que los vecinos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos municipales.

“Cada peso que entra a las arcas municipales le pertenece a los contribuyentes. Administrar los recursos del Estado exige un compromiso absoluto con la verdad y la apertura”.

Campos cuestionó además la falta de documentación y consideró que las respuestas parciales generan dudas sobre el destino del dinero.

“La transparencia no se declama: se demuestra respondiendo cada requerimiento formal y poniendo a disposición la información real y verificable de cara a la ciudadanía”, sostuvo.

Qué información dicen que falta

Desde el bloque detallaron una serie de puntos que, según su planteo, no fueron respondidos de manera completa.

Contratos, facturas y órdenes de pago

Los concejales señalaron que no fueron adjuntados decretos de adjudicación, contratos, facturas ni órdenes de pago vinculados con los gastos de la Fiesta del Mate.

Partidas millonarias sin identificar proveedores

Otro de los cuestionamientos apunta a la presentación de montos globales sin el detalle de las empresas contratadas.

Entre los ejemplos mencionados aparecen $299 millones destinados a estructura de escenario e iluminación y $82 millones para la carpa institucional.

Según Juntos por Entre Ríos, no se informaron las razones sociales ni los CUIT de los proveedores, ni se aclaró si las contrataciones se realizaron mediante licitación o adjudicación directa.

Más de $766 millones para la cartelera artística

La bancada también pidió precisiones sobre el gasto destinado a los artistas.

Según la información cuestionada por los concejales, se consignó una cifra global superior a $766 millones para la cartelera artística, pero no se detalló cuánto recibió cada artista, grupo o representante.

Para el bloque, ese nivel de agregación impide conocer con precisión cómo se distribuyeron los recursos destinados a la programación.

También preguntan por el origen de los fondos

Otro de los puntos que los concejales consideran pendientes está relacionado con el origen de los recursos utilizados para financiar el evento.

En particular, solicitaron información sobre las partidas presupuestarias afectadas y sobre la participación del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR).

Según la bancada, tampoco se habría precisado el volumen de los aportes realizados por ese organismo ni cuál fue concretamente su intervención en el financiamiento de la Fiesta Nacional del Mate.

“El evento es importante, pero las cuentas deben estar claras”

Desde Juntos por Entre Ríos aclararon que reconocen el valor de la Fiesta del Mate como una actividad vinculada con la identidad de Paraná y con el movimiento económico y turístico de la ciudad.

Precisamente por esa importancia, consideraron que un evento de esta magnitud debe contar con información pública completa sobre sus gastos y contrataciones.

“Reconocemos plenamente la importancia de la Fiesta del Mate como un símbolo de nuestra identidad y un motor para la economía local. Precisamente por el valor que tiene para todos los paranaenses, un evento de esta magnitud debe gestionarse con la máxima responsabilidad institucional y con cuentas claras ante la sociedad”, señalaron desde la bancada.

El bloque anunció nuevos reclamos

Juntos por Entre Ríos adelantó que continuará utilizando las herramientas legislativas disponibles hasta obtener la documentación que considera pendiente y una respuesta formal a cada uno de los puntos incluidos en el pedido de informes.

El planteo opositor queda así centrado en conocer cuánto costó la Fiesta Nacional del Mate, quiénes fueron los proveedores y artistas contratados, cómo se realizaron esas contrataciones y de qué partidas surgieron los recursos utilizados para financiar el evento.