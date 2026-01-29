Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma entradauno.com. Además, se mantienen las facilidades de pago en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos y, como novedad, se incorporó la misma modalidad de financiación para usuarios del Banco Santa Fe.

Cabe recordar que el sector preferencial ofrece una experiencia diferencial: cercanía a los artistas en el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez, espacio gastronómico exclusivo, barra y sanitarios propios. Esta propuesta ya tuvo una gran aceptación en la edición anterior, que convocó a unas 60.000 personas durante la primera jornada y a más de 90.000 en la segunda.

La Fiesta Nacional del Mate se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una grilla artística de primer nivel, con la participación de Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo y Gauchito Club. A ellos se suman el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, completando una programación diversa con más de 100 artistas locales y regionales en escena.

Desde la organización destacaron que parte del financiamiento del evento se logra gracias a la recaudación de las entradas del sector preferencial y al acompañamiento de sponsors, cuyo interés en participar se mantiene firme año tras año. En este sentido, acompañan el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

Entre las empresas y entidades que ya confirmaron su patrocinio se encuentran Banco Entre Ríos, Banco Hipotecario, Cerveza Quilmes, Nissan Folmer, Vea Supermercados, Farmacias Villegas, Naranja X, Herdero Gin, Clight, Juli Croc, EAL Group, Flecha Bus, Cimes, Paso del Paraná, Rei Verde Yerba Misionera, Almas, Paracima y LEB Entertainment, entre otras.

Asimismo, se informó que las empresas y organismos interesados en sumarse como patrocinadores pueden solicitar información escribiendo al correo electrónico [email protected]