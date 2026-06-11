El próximo 25 de febrero, Aldea San Antonio, ubicada en el departamento Gualeguaychú, vivirá su 128 aniversario y tendrá celebraciones durante toda la jornada, que concluirán en el Club Social y Deportivo San Antonio con la 21º Fiesta del Inmigrante Alemán.

“Habrá músicos populares, las comidas y bebidas típicas que elaboraban quienes fueron los primeros pobladores y se mostrarán todas las actividades que desarrollaban los primeros pobladores que llegaron a la zona. Hay baile permanente y muchos ballets, tanto entrerrianos como de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que cierran luego la jornada con un desfile muy importante y muy convocante. Es un día de mucho jolgorio, de reencuentro y de mucha fiesta colorida”, comentó el intendente, Leonardo Silva, durante la presentación oficial de la fiesta, que se realizó este miércoles en la sede del ministerio de Turismo de Entre Ríos.

Por otra parte, indicó que durante esa jornada, la población habitual de Aldea San Antonio (alrededor de 2.000 habitantes), llega a triplicarse por la llegada de visitantes, que asisten tanto a las actividades programadas por el aniversario, como a la propia Fiesta, que arranca a la noche en el Club Social y Deportivo San Antonio.

A su turno, la directora de Turismo, Claudia Fuchs, apuntó que la fiesta se iniciará a las 19 y que este año se presentarán Brisas del Inmigrante, Súper Banda Estrella, Los Gringos del Volga y Lustiger Takt Orchester. Además, indicó que habrá desfile y actuación de ballets de distintas localidades, comidas típicas, cerveza artesanal y elección de la reina.

Agregó luego que para la elección de la reina, este año las postulantes “deberán lucir una vestimenta típica, representando así aquellas alemanas que llegaron hace más de 100 años a nuestro país, como una manera de homenajear a las mujeres que mantuvieron viva la cultura de nuestra Aldea”.