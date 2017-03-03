Aldea San Antonio.- La 21º Fiesta del Inmigrante Alemán tiene una nueva soberana; su nombre es Leila Ruhl, y representó al Ballet Grupo Cielo Alemán de Aldea Salto; como 1° Princesa, Verónica Kranewitter proveniente de Aldea Valle Maria, representando al Grupo coreográfico Raíces Alemanas; y la 2° Princesa, Elisa Bauer, de Urdinarrain, representando a la Asociación de Argentinos de Ascendencia Alemana.

Las postulantes al reinado recorrieron primeramente las calles de Aldea San Antonio, integrando el desfile típico alemán en una carroza decorada para la ocasión con vestidos típicos, la reina saliente; María Celeste Michel de San Antonio, acompaño a las postulantes.

Allí el público que celebraba la Fiesta Aniversario saludo con admiración el paso de las postulantes.

Luego en las instalaciones del Club Social y Deportivo San Antonio, en el desarrollo de la 21° Fiesta del Inmigrante Alemán, se realizó la tradicional elección de Princesas y Reina 2017.