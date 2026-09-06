Nogoyá.– Septiembre llegó con sus días más largos, sus primeros brotes verdes y, como cada año, con el entusiasmo inconfundible de los estudiantes secundarios que se despiden del colegio. Pero este 2026 tiene un sabor particular: la Fiesta de la Juventud —antes llamada Estudiantina— cumple treinta años de vigencia ininterrumpida, un hito que el Concejo Deliberante eligió reconocer declarándola de Interés Municipal en su sesión del pasado miércoles.

Tres décadas es tiempo suficiente para que quienes participaron de las primeras ediciones, en la segunda mitad de los noventa, hoy ronden los cincuenta años y puedan evocar aquellos ensayos con la misma nitidez con que los actuales egresados viven los suyos.

La fiesta creció, se diversificó y sumó nuevas actividades —artísticas, culturales, deportivas, solidarias, ambientales y tecnológicas— pero conservó intacto lo que la define: la posibilidad de que jóvenes de distintas instituciones educativas trabajen juntos, se organicen, tomen decisiones y construyan vínculos que quedan para siempre.

La concejal Ayelén Correa fue la encargada de defender el proyecto en el recinto y eligió hablar desde la memoria antes que desde el articulado: "Para quienes alguna vez fuimos estudiantes y participamos de esta fiesta, seguramente alcanza con nombrarla para que aparezcan recuerdos: los ensayos, los nervios, las risas, los amigos, las ganas de ganar, pero también esa sensación de estar compartiendo algo que sabíamos que iba a quedar para siempre en nuestra memoria", evocó. La legisladora señaló que más allá de las actividades en sí, el verdadero valor de la fiesta es formativo: "Detrás de estas actividades hay algo muy importante: jóvenes trabajando juntos, aprendiendo a organizarse, respetándose, tomando decisiones y construyendo vínculos. Nos enseña que podemos ser de distintas instituciones educativas, tener distintas ideas y querer ganar, pero aun así buscamos compartir y celebrar juntos", afirmó.

La ordenanza aprobada declara de Interés Municipal la Fiesta de la Juventud 2026 en conmemoración de su 30° aniversario, destaca su carácter educativo, cultural, artístico, deportivo, solidario, tecnológico y ambiental, y reconoce especialmente la participación activa de los estudiantes y sus delegados en la organización del evento, promoviendo valores de respeto, compañerismo, solidaridad y buena convivencia. A través de ellos, el Concejo rinde homenaje a las treinta generaciones de estudiantes que formaron parte de esta fiesta desde su primera edición.