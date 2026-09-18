Se encuentran disponibles las entradas para la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA), que se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 en el predio ferial ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga.

La propuesta tendrá tres jornadas de actividades y espectáculos, con una cartelera que tendrá como principales figuras nacionales a Turf, el viernes; El Polaco, el sábado; y Soledad Pastorutti, el domingo.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de SimplePass, donde es posible comprar tickets para una o varias jornadas y utilizar distintos medios de pago.

También se pueden adquirir presencialmente en las cajas de la Municipalidad de Crespo, ubicada en 25 de Mayo 943, y en el Área de Prevención y Seguridad Urbana —oficina de tránsito— de la Terminal de Ómnibus, en San Martín y French, de lunes a viernes de 7:00 a 12:00.

Cuánto cuestan las entradas

La organización estableció valores diferenciados para los residentes de Crespo y ejido y para quienes concurran desde otras localidades o provincias.

Para residentes de Crespo y ejido, los precios son:

Viernes: $26.000.

$26.000. Sábado: $24.000.

$24.000. Domingo: $30.000.

$30.000. Combo por las tres jornadas: $56.000.

En tanto, para visitantes de otras localidades y provincias, los valores son:

Viernes: $35.000.

$35.000. Sábado: $30.000.

$30.000. Domingo: $45.000.

$45.000. Combo por las tres jornadas: $80.000.

Los menores de 16 años inclusive ingresarán gratis en el caso de residentes de Crespo y ejido. Para visitantes de otras localidades y provincias, el ingreso será gratuito para menores de 10 años inclusive.

Descuentos para jubilados y personas con discapacidad

Las personas jubiladas tendrán un 20% de descuento, tanto para entradas individuales como para el combo, presentando el carnet correspondiente.

Este beneficio para residentes de Crespo y ejido estará disponible únicamente en las cajas municipales o en la puerta del predio durante la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Las personas con discapacidad tendrán ingreso gratuito, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El beneficio corresponde al titular del certificado.

Promoción con Banco Entre Ríos

Los clientes del Banco Entre Ríos podrán adquirir las entradas utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard, con la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés.

La compra online también permite acceder a las entradas a través de SimplePass, mientras que quienes prefieran la modalidad presencial podrán realizar la operación en los puntos de venta habilitados.

Tres noches con artistas nacionales y locales

La programación contempla propuestas tanto en el escenario principal como en la Peña Joven, con la participación de artistas de Crespo y localidades de la zona.

El viernes, el escenario principal tendrá como cierre a Turf y contará además con La Sin Nombre con Meri Velázquez, Te Re Suena, Maple y Tiana y sus Chamameceros.

El sábado será el turno de El Polaco, acompañado por Pont a Bailar, Sin Código, Maravillas Alemanas, La Triple E y Herencias Alemanas.

El domingo, la jornada tendrá como figura central a Soledad Pastorutti. También actuarán Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat, Runa Kuyai y la Orquesta Sinfónica Municipal.

La Peña Joven

El espacio destinado a los artistas jóvenes también tendrá una programación propia durante las tres jornadas.

El viernes se presentarán Sin Código, Soñé con Existir, Generación Folklore, Sofi Morales, Cata Grasmick y DJ Juani Buyotti.

El sábado actuarán Betina Exner, Te Re Suena, Los del Quincho, Somos Rock, Valentina Osorio, Meli Exner y DJ Santi Schneider.

Finalmente, el domingo será el turno de La Triple E, Estilo Vargas, Nico Zárate, Abysmo y Cani Strato.

Una fiesta con participación local

La Fiesta Nacional de la Avicultura es organizada conjuntamente por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento del sector público y privado.

La 32ª edición volverá a reunir durante tres jornadas actividades vinculadas con la identidad productiva de Crespo y una propuesta artística que combina referentes nacionales con músicos y grupos de la ciudad y la región.