A poco más de un mes de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura, desde la organización anticiparon algunos de los principales detalles del evento que se realizará en Crespo los días 6, 7 y 8 de noviembre.

En diálogo con Gonzalo Gadea Britos, en el programa Crespo en Vivo, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, confirmó que la venta de stands ya está cerrada y que la fiesta contará con más de 100 expositores entre empresas, comercios, emprendedores y representantes de distintos rubros de Crespo y la región.

"Estamos a un mes y una semanita nomás de una nueva edición de la Fiesta de la Avicultura. Trabajando mucho, la verdad que ya todo lo que es la venta de stand está todo vendido", señaló Schmidt.

Más de 100 expositores

La exposición se distribuirá en tres carpas y espacios exteriores.

En las carpas habrá 60 expositores, principalmente comercios y emprendedores. La oferta incluirá rubros diversos, desde gastronomía y comercios hasta productos artesanales y propuestas vinculadas con el diseño y la producción.

En el sector exterior se instalarán otros 57 stands, donde tendrán presencia empresas de mayor escala, concesionarias, maquinaria, actividades agrícolas y firmas de Crespo y la zona.

"Es una fiesta muy variada", destacó Schmidt, quien remarcó que la intención es ofrecer propuestas para diferentes edades y públicos.

Patio gastronómico

La gastronomía será otro de los sectores centrales de la celebración.

Según anticiparon desde la organización, habrá 13 carros gastronómicos y food trucks, además de las cantinas de clubes de la ciudad.

La propuesta incluirá distintas alternativas de comidas y bebidas, cerveza artesanal, tragos y jugos, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles durante las tres jornadas.

El estacionamiento, en tanto, volverá a estar a cargo de tres instituciones de Crespo, como ocurrió en ediciones anteriores.

Turf, Soledad y El Polaco

La programación artística tendrá como principales figuras a Turf, Soledad Pastorutti y El Polaco, con una propuesta pensada para públicos y estilos musicales diferentes.

El director de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreáfico, explicó que la definición de la grilla demandó varios meses de trabajo y tuvo como objetivo integrar diferentes géneros y generaciones.

"Turf, una banda de rock, pero que también tenga una propuesta amplia en cuanto al estilo musical. Lo mismo Soledad, que viene del folclore, pero tiene un estilo y un público tan abierto", explicó.

Para el sábado, la propuesta estará orientada principalmente al público joven con la presentación de El Polaco.

Spreáfico también destacó que la programación se complementará con artistas y grupos locales y de la zona. Según explicó, no habrá bandas provenientes de otras provincias ni de localidades ubicadas a más de 50 kilómetros de Crespo.

Regresa La Peña Joven

Una de las propuestas que volverá a formar parte de la fiesta será La Peña Joven, iniciativa que tuvo una buena respuesta en la edición anterior.

El espacio funcionará como una alternativa durante los intervalos entre los shows del escenario principal y permitirá también recorrer los stands y otros sectores del predio.

Desde la organización señalaron que la idea surgió a partir de observar el funcionamiento de grandes festivales, donde la presencia de diferentes escenarios permite distribuir al público y generar actividades simultáneas.

En el caso de Soledad, Spreáfico destacó además que su regreso tendrá un significado especial: la artista vuelve a Crespo después de aproximadamente una década y este año celebra 30 años de trayectoria musical.

Entradas: descuentos y acceso gratuito para menores

La venta de entradas ya comenzó.

Los vecinos de Crespo pueden adquirirlas de manera presencial en las cajas municipales del Palacio Municipal y de Tránsito, presentando el DNI para acceder al diferencial destinado a residentes.

También pueden comprarse de manera online a través de SimplePass.

Además, se establecieron beneficios para distintos grupos:

Jubilados: 20% de descuento, tanto residentes de Crespo como de otras localidades.

20% de descuento, tanto residentes de Crespo como de otras localidades. Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): ingreso gratuito.

ingreso gratuito. Menores de 16 años residentes en Crespo: ingreso gratuito.

ingreso gratuito. Menores de 10 años que no sean residentes de Crespo: ingreso gratuito.

Desde el Municipio señalaron que la política de entradas busca facilitar la participación de las familias.

"Buscamos que dentro de todo sea un precio bastante accesible para el tipo de evento que vamos a tener", explicó Schmidt.

Pollo al Disco Solidario: $20 millones en premios

Otra de las propuestas que regresará será el concurso de Pollo al Disco Solidario, destinado a instituciones de Crespo.

La actividad comenzó en 2024 y, de acuerdo con la organización, tuvo una buena respuesta. Este año habrá $20 millones en premios, que se entregarán mediante órdenes de compra destinadas a financiar proyectos de las instituciones participantes.

Habrá dos modalidades de competencia.

En el concurso gastronómico se entregarán:

Primer premio: $10 millones.

$10 millones. Segundo premio: $6 millones.

$6 millones. Tercer premio: $2 millones.

Los $2 millones restantes se distribuirán entre los ganadores del concurso paralelo de "Me Gusta" en redes sociales.

La organización estableció un cupo de 15 instituciones. Las tres entidades que obtengan premios en la competencia gastronómica quedarán fuera de la votación en redes, de manera que puedan resultar beneficiadas hasta seis instituciones diferentes.

Las inscripciones ya están abiertas y, si se supera el cupo disponible, la participación se definirá mediante sorteo.

La Maratón de la Avicultura será el 31 de octubre

Como parte de las actividades vinculadas con la fiesta, el 31 de octubre se realizará una nueva edición de la Maratón de la Avicultura.

Las inscripciones para la prueba competitiva ya están abiertas. La propuesta contempla una distancia de 10 kilómetros para la competencia y 5 kilómetros para la modalidad recreativa.

El circuito volverá a recorrer distintos barrios de Crespo, una modificación incorporada en la edición anterior a partir de pedidos de los propios corredores.

"También integra más sectores de la ciudad, pasa por más barrios. Está bueno porque la gente puede salir a la vereda y disfrutar de los corredores", explicó Schmidt.

La experiencia del año pasado fue considerada positiva por la organización, por lo que el recorrido se mantendrá para esta edición.

Con stands agotados, una amplia propuesta gastronómica, actividades institucionales y una grilla artística que combina rock, folclore y cumbia, Crespo ya prepara una nueva edición de su principal celebración vinculada con la identidad productiva y avícola de la ciudad.