Entre enero y julio de 2025, los argentinos gastaron 2.196 millones de dólares en indumentaria en el exterior, según datos oficiales. La cifra marca un incremento interanual del 111% respecto de 2024 y supera en 14% el récord histórico de 2017, reflejando una fuerte aceleración en las compras fuera del país.

El fenómeno no se limita a los viajes. El sistema de compras online con entrega “puerta a puerta” también vive un crecimiento explosivo: en el primer semestre del año, los argentinos destinaron 408 millones de dólares a este canal, lo que implica un salto del 258% frente al mismo período del año pasado. El volumen de operaciones incluso triplicó las importaciones realizadas bajo el régimen general.

Factores detrás del boom

Especialistas del sector atribuyen el repunte a la combinación de precios más competitivos en el exterior, la ampliación de las plataformas de e-commerce internacionales y la mayor flexibilidad en los límites de compra online. La diferencia de costos respecto de la indumentaria local sigue siendo significativa, pese a la evolución del tipo de cambio.

Un impacto creciente

El récord en gastos por ropa en el exterior y el auge del “puerta a puerta” reavivan el debate sobre la competitividad de la industria textil argentina y los desafíos para el comercio minorista local. Mientras tanto, la tendencia confirma que la demanda de los consumidores por buscar precios y variedad en otros mercados se encuentra en máximos históricos.