Integrantes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) visitaron Crespo el miércoles 26 de agosto, en el marco de una agenda coordinada con el Gobierno de Entre Ríos para conocer experiencias productivas y las características de la agricultura familiar en la provincia.

La recorrida incluyó la Huerta Agroecológica Comunitaria, ubicada en el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, y posteriormente un encuentro en el Auditorio Municipal Eva Perón, donde se presentaron aspectos sociales, demográficos y productivos de la ciudad.

Uno de los puntos centrales del intercambio fue el Programa Municipal “Mi Huerta”, implementado en 2025 y que actualmente cuenta con más de 80 participantes.

FIDA puso el foco en la agricultura familiar de Crespo

Durante la jornada, las autoridades municipales compartieron con la delegación internacional las experiencias desarrolladas para promover la producción de alimentos en los hogares y fortalecer las capacidades de las familias.

El intendente Marcelo Cerutti destacó el intercambio generado durante la visita y señaló que permitió compartir información y resultados vinculados con políticas destinadas a fomentar la producción en espacios familiares.

En relación con “Mi Huerta”, explicó que el programa busca acercar a las familias conocimientos y herramientas básicas para producir sus propios alimentos.

La iniciativa combina una perspectiva productiva, social y ambiental y cuenta con la participación de distintas áreas municipales y el acompañamiento técnico del INTA.

La visita continuó en La Agrícola Regional

La agenda de la delegación del FIDA continuó en La Agrícola Regional Coop. Ltda. (LAR), donde sus integrantes recorrieron las instalaciones y conocieron el trabajo que desarrolla la cooperativa en el territorio.

El gerente general de LAR, Diego Maier, destacó la trayectoria del grupo de productores hortícolas de la entidad.

“Hace más de 30 años que LAR tiene un grupo de productores hortícolas”.

Maier remarcó además la importancia de sostener esa actividad a través del asesoramiento agronómico y la coordinación comercial, como herramientas para fortalecer la producción y el arraigo territorial.

La experiencia de la cooperativa fue incorporada así al recorrido realizado por la delegación, que busca conocer diferentes modelos y desafíos vinculados con los pequeños productores entrerrianos.

Un nuevo proyecto para ovinos, quesos y horticultura

Desde el FIDA explicaron que la misión en Entre Ríos tiene como objetivo conocer de primera mano las dificultades y oportunidades que enfrentan los pequeños agricultores.

Margarita Borzelli, especialista regional y encargada de Monitoreo y Evaluación del FIDA, explicó que las visitas permiten identificar los desafíos de los productores y analizar junto con autoridades y equipos técnicos posibles estrategias para mejorar sus medios de vida.

Por su parte, la directora de Agricultura de Entre Ríos, Carina Gallegos, señaló que la provincia ya mantiene antecedentes de trabajo con el organismo internacional.

Según explicó, anteriormente se desarrolló un proyecto destinado al desarrollo de la cadena apícola y, a partir de ese vínculo, surgió la posibilidad de avanzar en una nueva iniciativa.

El proyecto contempla el desarrollo de las cadenas ovina, tambo-quesería y horticultura, con prioridad en departamentos donde estas actividades tienen presencia de productores familiares y de pequeña escala, tanto en zonas urbanas como rurales.

Crespo como experiencia de producción y desarrollo local

La presencia del FIDA permitió mostrar experiencias que combinan producción de alimentos, capacitación, acompañamiento técnico y articulación entre el Estado, productores y organizaciones.

En el caso de Crespo, el Programa “Mi Huerta” aparece como una de las iniciativas que buscan promover la producción familiar y generar herramientas para que los vecinos puedan producir parte de sus propios alimentos.

La recorrida por la Huerta Agroecológica Comunitaria y posteriormente por LAR permitió poner en diálogo dos experiencias diferentes: por un lado, la producción hortícola vinculada con las familias y la comunidad; por otro, una estructura cooperativa con décadas de acompañamiento a productores.

La jornada contó con la participación de la viceintendenta Jacinta Eberle y funcionarios de distintas áreas municipales, entre ellos Vanesa Pusineri, Evangelina Schmidt, Bettina Hofer, Agustín López, Soledad Maitenón, Paula Cian y Miguel Pusineri.

Por parte del FIDA también participaron Emilio Valiente, consultor técnico y apoyo al líder técnico, y Gonzalo de Villalobo, consultor económico EFA.

¿Qué es el FIDA y qué busca en Entre Ríos?

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una institución financiera internacional y organismo especializado de las Naciones Unidas que trabaja en el desarrollo rural, con especial atención en las poblaciones rurales, los pequeños productores y las familias vinculadas con la agricultura.

Sus proyectos apuntan a fortalecer capacidades productivas, mejorar el acceso a conocimientos, tecnologías, infraestructura y mercados y promover el desarrollo de cadenas productivas.

En Entre Ríos, el vínculo con el organismo abre la posibilidad de avanzar en nuevas herramientas para sectores de la producción ovina, tambo-quesería y horticultura, especialmente allí donde predominan emprendimientos familiares y de pequeña escala.

La visita a Crespo formó parte de ese proceso de conocimiento del territorio y de las experiencias que ya se desarrollan en la provincia.