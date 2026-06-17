La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) presentó este martes ante senadores provinciales una serie de objeciones al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos. La exposición tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta.

La delegación estuvo encabezada por el secretario general de la entidad, Mario Barberán, acompañado por el secretario adjunto Martín Santana, el secretario Legal y Técnico César Cruz y el secretario de Prensa y Difusión Hernán Miño.

Según informó la organización gremial, fue el único sector que realizó una presentación conjunta, distribuyendo entre sus representantes los aspectos económicos, sociales, institucionales y jurídicos vinculados al proyecto que actualmente analiza la Legislatura.

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Críticas al contenido de la iniciativa

Durante su intervención, Barberán sostuvo que la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial no incorpora los planteos realizados por los distintos sectores sindicales durante las instancias de diálogo desarrolladas en los últimos años.

El dirigente señaló que, una vez conocido el texto definitivo, la Federación consideró que el proyecto generaría consecuencias negativas para los trabajadores estatales y, particularmente, para el sector municipal.

Asimismo, advirtió que los efectos de la reforma podrían extenderse también a las administraciones locales.

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Impacto sobre jubilados y economías locales

Por su parte, Hernán Miño cuestionó el mecanismo previsto para la actualización de los haberes jubilatorios y sostuvo que la diversidad salarial existente entre los más de 70 municipios entrerrianos requiere contemplar realidades diferentes.

Desde la entidad señalaron que los trabajadores municipales ya realizan aportes adicionales al sistema previsional y advirtieron que una eventual reducción en los ingresos de los jubilados tendría impacto directo en las economías locales.

En ese sentido, argumentaron que gran parte de esos recursos se destinan al consumo cotidiano dentro de las propias comunidades, por lo que cualquier disminución del poder adquisitivo podría repercutir en la actividad comercial de las ciudades.

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El debate sobre el déficit previsional

Otro de los planteos fue realizado por Martín Santana, quien sostuvo que los municipios no constituyen uno de los principales factores que explican el déficit previsional provincial.

De acuerdo con datos citados por FESTRAM, el sistema municipal representaría alrededor del 4% del déficit total, por lo que consideró injustificado atribuirle una incidencia determinante en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

Además, expresó preocupación por los cambios propuestos en el régimen de movilidad jubilatoria y advirtió que podrían generar diferencias entre los incrementos salariales obtenidos en las negociaciones municipales y las actualizaciones de los haberes previsionales.

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Cuestionamientos jurídicos

La exposición concluyó con la intervención del secretario Legal y Técnico de la Federación, César Cruz, quien desarrolló un análisis jurídico sobre distintos artículos del proyecto.

Según manifestó, la iniciativa presenta aspectos que podrían generar controversias respecto de su compatibilidad con principios establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y diversos tratados internacionales vinculados a los derechos sociales y previsionales.

Entre los puntos observados mencionó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la protección de derechos adquiridos y los principios de progresividad y no regresividad que rigen en materia previsional.

Desde la entidad también advirtieron que la aprobación de la reforma podría derivar en futuros reclamos judiciales por parte de los sectores alcanzados.

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La postura de la Federación

Al finalizar la reunión, FESTRAM ratificó su rechazo al proyecto y solicitó a los legisladores provinciales una revisión integral de la iniciativa.

La organización sostuvo que cualquier modificación al sistema previsional debería contemplar las particularidades del ámbito municipal y garantizar la protección de los derechos de trabajadores activos y jubilados.

Mientras el debate legislativo continúa en el Senado, distintos sectores sindicales, técnicos y políticos siguen exponiendo sus posiciones sobre una reforma que se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda provincial.