Hasenkamp- El sábado 5 de diciembre a partir de las 21.00, Hasenkamp vivirá una edición especial del Festival Folclórico de la Democracia, que este año celebra 40 años de trayectoria. La tradicional fiesta tendrá como número central la presentación de Sergio Galleguillo, en el marco de las actividades por los 120 años de la localidad.

El Dr. «Nacho» Pérez Elena, histórico organizador y conductor del festival junto a Marcelo Moyano, repasó los orígenes de esta celebración y compartió detalles de la edición aniversario.

El festival nació los días 10 y 11 de enero de 1986, en el Parque La Delfina, como propuesta para celebrar la recuperación de la democracia a través de la música folclórica. Desde entonces, se consolidó como una de las expresiones culturales más representativas de Hasenkamp, manteniendo su identidad y esencia a lo largo de cuatro décadas.

Pérez Elena destacó el acompañamiento que recibió la celebración por parte de las distintas gestiones municipales y el compromiso de quienes, año tras año, trabajan para sostener este encuentro. También recordó que por su escenario pasaron numerosos artistas de distintos puntos del país y Entre Ríos, convirtiéndolo en un espacio de encuentro para la música y la cultura popular.

Edición especial con grandes artistas

La programación de este año tendrá como protagonista a Sergio Galleguillo, quien llegará por primera vez a Hasenkamp con su reconocido espectáculo vinculado a la música y las tradicionales celebraciones riojanas.

También se presentarán Miguel Figueroa y su conjunto, junto a la Reina del Chamamé y su hija; además de artistas locales y regionales. La propuesta contará con la participación del Ballet Municipal Sixto Huinca, la Banda Municipal de Música y el Coro Municipal Milenium, que formarán parte de esta noche especial.

El escenario volverá a reunir a Nacho Pérez Elena y Marcelo Moyano, dos históricos conductores que acompañan al festival desde sus comienzos y que se han convertido en voces representativas de esta celebración.

Fiesta para celebrar la identidad

El Festival Folclórico de la Democracia representa mucho más que un espectáculo musical. A lo largo de sus 40 años, se transformó en una tradición que reúne generaciones y reivindica el valor de la democracia, la libertad de elegir y la identidad cultural de la comunidad.

Pérez Elena invitó especialmente a los jóvenes a involucrarse y continuar promoviendo las expresiones culturales que forman parte de la historia de Hasenkamp.

Entradas: los residentes de Hasenkamp tendrán entrada libre y gratuita. Para los visitantes, la primera tanda promocional tendrá un valor de $10.000 y podrá adquirirse a través de la plataforma SimplePass en https://www.simplepass.com.ar/evento/633811914959164660