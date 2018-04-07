Este domingo 8 de abril desde las 20, se realizaran los festejos del día del alemán del Volga en el Teatro 3 de febrero de Paraná.

Actuarán: Conjunto Coreográfico Edelweiss de Crespo, Grupo de Baile Raíces Alemanas de Valle María, Banda Estrella, Ballet Unsere Freunde de Paraná, Revelación Alemana, Ballet Unsere Lustigen Tanzen de Concordia, Ballet El Remanso de aldea María Luisa, Grupo de Baile Nuestra Gente Alegre de aldea Brasilera, Ballet Die Schwalben de Urdinarrain, Alegres Inmigrantes de General Ramirez y Cielito entrerriano de Sauce Pinto.

Entonará el Himno Nacional Argentino Evelyn Plaumer y el Himno alemán estará a cargo de Omar Herdt

Será con entrada libre y gratuita.