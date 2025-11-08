Crespo- El sábado 15 de noviembre, en el salón del Club Atlético Sarmiento, se realizará la 20ª Cena Anual de la Peña Xeneize. Habrá sorteos, gastronomía, música, batucada y se espera la llegada de Rolando ‘Flaco’ Schiavi.

Las tarjetas se están vendiendo a 35 mil pesos para mayores y 15 mil para menores (hasta 10 años). No incluye bebidas. Contactos: 3435181111, 3435065480, 3435081827 o con integrantes de la comisión.

Se encuentra en circulación además una rifa a 10 mil pesos. Entre otros premios, ofrecen una camiseta firmada por Juan Román Riquelme, otra firmada por el plantel de Primera División y un viaje a la Bombonera para presenciar un partido. El sorteo se hará durante la cena. Esa noche, además, venderán los últimos números, para quienes quieran adquirirlo en ese momento.

Historia y presente

El 11 de noviembre de 2005 un grupo de entusiastas hinchas de Boca decidieron iniciar el camino. Estaban Eduardo Guttlein (primer presidente), junto a Jorge Ladner, Delfín Pittavino, Ramón Burgos, Matías y Silvio Heinzenknecht, Gustavo Kantlen, Iván Rodríguez, Leonardo Brunner, Carlos Waigel, Jorge Metzler, Gustavo Pach, Dante Haberkorn, Julio Stremel, Carlos Kapp, Miguel Lauck, Pablo y Fernando Pittavino, Gastón Gassmann, Narciso Mallo, Gabriel Gareis, Darío Rodríguez, Martín Bescos, Gustavo Steinbreger, Santiago Neiff y Gabriel Geist, entre otros.

La actual comisión, con un año más de mandato aún por desarrollar, es presidida por: Presidente Alexis Rodighero; Vicepresidente Emanuel Eichman; Secretaria: Ana García; Tesorera Soledad Gassmann; Vocales Adrián Zaragoza, José Antonio García, Héctor Eichman, Cecilia Segovia, Yamila Horn y Sebastián Metz. Vocales suplentes: Anabella Jacob y Gaston Puppo. Revisor de cuentas titular: Gustavo Steinbreger y Revisor de cuentas suplente: Cristian Piray.

Detalles

El vice de la Peña, Emanuel Eichman, comentó a Paralelo 32 que “Con la mayoría de los chicos estamos desde 2019. Veníamos de un tiempo en que había estado un poco frenado el trabajo y decidimos retomarlo, más allá de que estábamos ya desde antes”.

“Invitaremos a quienes formaron parte de la primera comisión y grupo de trabajo, que tuvo a ‘Blanco’ Guttlein como principal referente, en tiempos de muchos socios del club y de la peña, incluso con una sede en la que se vendían productos oficiales de Boca. La idea es hacerles un reconocimiento por haber sido los precursores”, comentó.

“Esperamos entre 150 y 200 personas en la cena, un número promedio que generalmente se mantiene. Todos los precios serán populares en cantina, queremos que la gente disfrute en familia, no es un evento recaudatorio, simplemente buscamos cubrir gastos, pero lo verdaderamente importante es que los padres puedan llevar a sus chicos, que no sea lo económico un impedimento” dijo.

“Nos llena de orgullo que veinte años después la Peña siga funcionando, con viajes a la cancha, la parte social activa y el sentimiento que se mantiene más allá de cualquier resultado deportivo. No es sencillo, tenemos un grupo chico pero compacto y que se mantiene. Después hay mucha gente que colabora, tal vez no quiere un cargo formal, pero está cuando la necesitamos. Tenemos las cosas bien, reordenamos todo lo que tiene que ver con Personería Jurídica”, agregó.

La visita del ‘Flaco’

El defensor Rolando Schiavi -quien llegó desde Argentinos Juniors a Boca en 2001 y vivió en el Xeneize los momentos más gloriosos de su carrera, ganando la Copa Libertadores en 2003 y la Intercontinental el mismo año, en un memorable partido ante el Milan de Italia- será la figura estelar de la noche, con la posibilidad de que los fanáticos se saquen fotos y pidan autógrafos.

Referente del club al haber conquistado 9 títulos con la institución, en su paso dejó la huella de 253 partidos oficiales disputados y 27 goles convertidos. Su primera etapa fue de 2001 a 2005, siendo figura de los títulos que ganó Boca (Torneo Apertura 2003, Copa Libertadores 2003, Intercontinental 2003, Sudamericana 2004, Apertura 2005, Sudamericana 2005 y Apertura 2011). La segunda fue entre 2011 y 2012, volviendo a convertirse en líder. Boca sería campeón invicto del Apertura 2011 con Julio Falcioni como DT. Al año siguiente, volvería a mostrar gran nivel en la Libertadores, donde Boca fue subcampeón.